Ministerul Culturii a finanțat 133 de proiecte în 2025 și pregătește reguli mai clare pentru viitor

Sursă foto: Valentina Sarosi / Mediafax Foto. Expoziție a artistului Dumitru Gonzo la Garnizoana Timișoara, muzeu care aparține de Ministerul Culturii.

În 2025, Ministerul Culturii a aprobat 133 de cereri de finanțare nerambursabilă, în valoare totală de 31 milioane de lei, din cele 265 de proiecte depuse.

Programele sprijinite au inclus spectacole de teatru, film, muzică clasică și contemporană, proiecte de patrimoniu imaterial și gale de amploare, potrivit instituției.

Ministerul a precizat însă că alte proiecte, cu un buget total solicitat de 19 milioane de lei, nu au putut fi finanțate din lipsă de resurse.

Situația arată, spun reprezentanții instituției, necesitatea unui regulament mai clar, care să asigure șanse egale tuturor operatorilor culturali.

Potrivit Ministerului Culturii, normele metodologice de finanțare se află în proces de revizuire, astfel încât viitoarele apeluri de proiecte să aibă perioade bine definite de depunere, selecție și evaluare.

Un prim pas în această direcție a fost făcut în august, prin lansarea apelului „Acces 2025 – fără bariere”.

Toate finanțările se vor derula de acum exclusiv printr-o platformă digitală dedicată, menită să asigure un flux mai clar al procesului de depunere și evaluare și să sporească transparența și predictibilitatea sistemului.