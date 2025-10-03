Ministerul Culturii se implică în salvarea Băilor Herculane. Care sunt planurile pentru lucrările de amploare

Potrivit reprezentanților Minieterului Culturii, la Academia Română a avut loc conferința „Salvați Băile Herculane!”, la care a participat secretarul de stat Koppány Ötvös, care a transmis mesajul ministrului Demeter András István.

„Salvarea Băilor Herculane nu este doar o obligație legală, ci o responsabilitate morală față de generațiile viitoare”, a subliniat acesta, evidențiind necesitatea clarificării situației juridice, inclusiv prin expropriere, acolo unde legea permite, pentru a putea trece la lucrări reale de consolidare și restaurare.

Reprezentanții ministerului anunță că urmează să se formeze un task force interdisciplinar, coordonat de Ministerul Culturii pentru a identifica soluțiile optime de revitalizare și protejare a ansamblului balnear.

Pe termen scurt, este vizată formarea unei comisii tehnice permanente la Herculane și securizarea zonelor cu risc, iar pe termen mediu clarificarea proprietății și integrarea zonelor protejate în planul urbanistic.

Întocmirea de proiecte de restaurare finanțate din bugetul de stat, fonduri europene și parteneriate public–private, este obiectivul pe termen lung.