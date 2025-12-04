Vlad Cristache refuză prelungirea mandatului de manager interimar la Teatrul Excelsior: „Nu vreau să mai validez această poziție vulnerabilă”

„Mi s-a propus astăzi prelungirea mandatului de manager interimar al Teatrului Excelsior… bineînțeles în urma presiunii publice de ieri”, a scris, joi seară, Vlad Cristache pe pagina sa de Facebook.

Cel care a condus Teatrul Excelsior în ultimii trei ani și jumătate a anunțat că refuză propunerea de prelungire a mandatului de manager interimar.

„Nu vreau să mai validez această poziție vulnerabilă”

„Voi refuza propunerea pentru că nu vreau sa mai validez această poziție vulnerabilă de manager interimar care generează situații precum cea din ultimele zile de la Teatrul Excelsior si periclitează activitatea instituțiilor de cultură”, a precizat acesta.

„Situația creată arată limpede că lipsa unor concursuri transparente poate afecta funcționarea și credibilitatea unui teatru”, a transmis regizorul, subliniind că deblocarea și organizarea unor selecții corecte reprezintă „singurul cadru legitim” pentru garantarea profesionalismului și a continuității în managementul cultural.

Decizia vine după ce mandatul său de interimar nu a mai fost prelungit de primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Mulți colegi de breaslă au criticat public decizia, considerând că activitatea teatrului din ultimii ani a fost una performantă.

„Nu doresc ca această situație să fie folosită politic”

Cristache le-a mulțumit celor care și-au exprimat sprijinul în ultimele zile, mărturisind că a fost „copleșit” de mesajele primite. El a ținut însă să precizeze că nu dorește ca această situație să fie folosită politic, „în avantajul sau dezavantajul vreunui candidat sau actor public”.

„Discuția trebuie să rămână una de principiu: despre transparență, profesionalism și respect față de comunitatea culturală și față de public”, a mai transmis regizorul.