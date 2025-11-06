Societatea civilă solicită premierului și ministrului Culturii să nu desființeze Institutul Național al Patrimoniului. Care este pericolul deciziei

Reprezentanții societății civile le solicită ministrului Culturii și primului ministru să renunțe la intenția de desființare sau absorbție a Institutului Național al Patrimoniului (INP) în structura Ministerului Culturii.

Astfel Fundația Pro Patrimonio a lansat o petiție cu strângere de semnături prin care cere păstrarea INP ca instituție publică distinctă, autonomă, cu personalitate juridică și rol independent de expertiză și intervenție profesională în domeniul protejării patrimoniului cultural național.

„Desființarea INP ridică îngrijorări serioase privind respectarea valorilor democratice: transparență decizională, fundamentare pe expertiză și separarea dintre sfera politică și cea profesională. Patrimoniul cultural este un bun public, nu un instrument al puterii. Eliminarea unei instituții independente de specialitate și transferul atribuțiilor către un aparat politic centralizat vulnerabilizează controlul public și crește riscul instrumentalizării culturii în scopuri de moment. Într-un stat democratic, protejarea patrimoniului se face prin expertiză, proceduri clare și responsabilitate instituțională, nu prin decizii administrative netemeinice”, se arată în petiție.

„Un pilon esențial al sistemului de protecție a patrimoniului național”

Potrivit inițiatorilor, INP este singura instituție din România care are misiunea de a aplica politicile publice privind patrimoniul cultural — prin cercetare, inventariere, conservare, restaurare și promovare a patrimoniului imobil, mobil, imaterial și digital. Este continuatorul direct al Comisiunii Monumentelor Istorice, fondată în 1892, și un pilon esențial al sistemului de protecție a patrimoniului național.

„INP nu este o structură redundantă — dimpotrivă, este liantul dintre autorități, experți, mediul academic și societatea civilă, și contribuie activ la reformele culturale și la protejarea memoriei noastre colective”, arată Fundația Pro Patrimonio.

Ce ar însemna desființarea, comasarea sau absorbția INP în Ministerul Culturii

„Desființarea INP este o măsură care va distruge un echilibru instituțional construit în decenii, ar reduce eficiența administrativă și ar produce un vid de expertiză cu consecințe ireversibile asupra patrimoniului cultural național”, reclamă inițiatorii, care enumeră potențialele efecte negative:

„Crearea unui blocaj în îndeplinirea obligațiilor asumate prin PNRR ca urmare a desființării instituției de implementare, ca entitate distinctă de instituția finanțatoare, și riscând implicit pierderea finanțării directe de cca 15 milioane de Euro, o penalizare de peste 100 milioane de euro, respectiv periclitarea celor 2.200 milioane de euro sumă corespunzătoare Componentei 5 Valul Renovării;

Blocarea sau întârzierea proiectelor și programelor de finanțare pentru monumente istorice (PNR, TMI);

Întârzierea sau anularea reformelor structurale din domeniul patrimoniului;

Pierderea personalului cu înaltă calificare, greu de înlocuit într-un sistem care îi plătește prost și este deja subdimensionat;

Fragmentarea și politizarea expertizei și pierderea independenței profesionale;

Compromiterea de relații internaționale esențiale și a credibilității României în fața UNESCO și a altor parteneri europeni;

Blocarea sau întârzierea proceselor de digitalizare și de evidență a patrimoniului, vitale pentru protejarea și promovarea sa dar și pentru securitatea națională.

Povara bugetară pentru acoperirea costurilor serviciilor de specialitate pe care INP le oferă acum la un nivel de înaltă expertiză, va depăși, cu siguranță, eventuale economii preconizate din transformarea INP în departament al Ministerului Culturii”.

Petiția avea peste 1.000 de semnături la aproximativ două ore de la publicare.