Cazinoul din Constanța va avea o cafenea-bistro, cu terasă exterioară cu vedere la mare

Cazinoul din Constanța va avea o cafenea-bistro, cu terasă exterioară descoperită cu vedere la mare. Autoritățile locale organizează licitație.

Cazinoul din Constanța va include, în curând, o cafenea-bistro destinată publicului larg, în urma unei licitații publice lansate miercuri de autoritățile locale.

Potrivit unui comunicat transmis de administrația Cazinoului, persoanele juridice interesate pot depune conceptul și oferta pentru operarea viitoarei cafenele până la data de 12 decembrie.

Prețul de pornire

Spațiul vizat pentru amenajare se află la parterul și subsolul clădirii și are o suprafață interioară utilă de aproximativ 550 de metri pătrați, la care se adaugă o terasă exterioară descoperită cu vedere la mare, de 324 de metri pătrați.

În comunicat mai scrie că prețul de pornire al licitației este de 48.700 de lei pe lună, fără TVA, valoarea chiriei urmând să fie stabilită în baza ofertei câștigătoare.

Contractul va fi semnat pentru o perioadă inițială de patru ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă doi ani.

Cafenea-bistro cu preparate reci

Câștigătorul va fi desemnat de o comisie formată din reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Constanța, ai societății Patrimoniu Constanța Litoral SRL și ai ANAF.

În viitoarea cafenea-bistro vor putea fi comercializate băuturi răcoritoare și alcoolice, cafea și preparate reci, fără utilizarea unor proceduri de gătire termică.

Cazinoul din Constanța a fost închis pentru public în 2008, fiind într-o stare avansată de degradare.

Lucrările de reabilitare s-au încheiat în 2025, iar obiectivul a fost redeschis pentru public în luna mai.