Iranul anunță că va exista un răspuns pentru România după decizia de a pune la dispoziție bazele pentru SUA

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei. El a adăugat că o asemenea acțiune ar fi „complet inacceptabilă” din perspectiva dreptului internațional și „ar atrage responsabilitatea internațională a statului român” dacă ar fi pusă în practică.

Oficialul iranian a afirmat totodată că, din punct de vedere politic, o astfel de decizie ar reprezenta „o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară”, susținând că „poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie”. Baghaei a mai spus că, în opinia Teheranului, „nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară”.

„Cu siguranță, atât din punct de vedere juridic, cât și politic, va exista un răspuns adecvat și rapid din partea noastră”, a mai declarat Baghaei, potrivit relatărilor apărute luni în presa din România.

Reacția Teheranului vine după ce România a aprobat solicitarea Statelor Unite de a disloca pe teritoriul său avioane de realimentare, echipamente de supraveghere și sisteme de comunicații prin satelit pentru operațiuni legate de Iran. Președintele Nicușor Dan a descris echipamentele drept „defensive” și a precizat că acestea nu transportă muniție.