Iranul anunță că va exista un răspuns pentru România după decizia de a pune la dispoziție bazele pentru SUA

Iranul a transmis luni un avertisment direct României după decizia autorităților de la București de a permite Statelor Unite să folosească baze de pe teritoriul românesc, afirmând că, din punct de vedere juridic și politic, va exista „un răspuns adecvat și rapid” dacă o asemenea măsură va fi pusă în practică.
Iran, musulmanii șiiți în sprijinul lui Khamenei/sursa foto: X
Gabriel Negreanu
16 mart. 2026, 13:48, Politic

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei. El a adăugat că o asemenea acțiune ar fi „complet inacceptabilă” din perspectiva dreptului internațional și „ar atrage responsabilitatea internațională a statului român” dacă ar fi pusă în practică.

Oficialul iranian a afirmat totodată că, din punct de vedere politic, o astfel de decizie ar reprezenta „o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară”, susținând că „poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie”. Baghaei a mai spus că, în opinia Teheranului, „nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară”.

„Cu siguranță, atât din punct de vedere juridic, cât și politic, va exista un răspuns adecvat și rapid din partea noastră”, a mai declarat Baghaei, potrivit relatărilor apărute luni în presa din România.

Reacția Teheranului vine după ce România a aprobat solicitarea Statelor Unite de a disloca pe teritoriul său avioane de realimentare, echipamente de supraveghere și sisteme de comunicații prin satelit pentru operațiuni legate de Iran. Președintele Nicușor Dan a descris echipamentele drept „defensive” și a precizat că acestea nu transportă muniție.

Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NG, conceput pentru a contracara rachetele balistice și văzut ca o alternativă la Patriot, va fi testat în Ucraina
G4Media
Donald Trump amenință direct NATO dacă nu intervine în războiul din Iran! S-a „luat” și de China!
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Iranul amenință direct România: „Dacă își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară”
Libertatea
Zodiile care primesc vești bune de Florii 2026. Schimbări neașteptate pentru trei semne zodiacale
CSID
Primul oraș din România cu radare fixe e-Sigur. Amenzile ajung acasă în câteva zile
Promotor