România va juca în iunie două meciuri de pregătire. Primul va fi în deplasare, cu Georgia

Echipa națională a României va disputa în luna iunie două meciuri de pregătire, primul dintre ele urmând să aibă loc pe 2 iunie, în deplasare, împotriva Georgiei, a anunțat Federația Română de Fotbal.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
16 mart. 2026, 14:02, Sport

Primul dintre cele două jocuri amicale programate pentru începutul lunii iunie se va disputa la Tbilisi, capitala Georgiei.

FRF a precizat că al doilea adversar al României urmează să fie anunțat în perioada următoare.

Potrivit FRF,  programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului, având în vedere perioada scurtă disponibilă în calendarul FIFA și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această fereastră internațională.

Până la partidele din iunie, naționala României are de disputat luna aceasta play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Tricolorii vor întâlni Turcia pe 26 martie, la Istanbul, de la ora locală 20:00 (19:00 în România).

În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, România va juca pe 31 martie, de la ora 21:45 (ora României), în deplasare, fie în Slovacia, fie în Kosovo.

Recomandarea video

Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NG, conceput pentru a contracara rachetele balistice și văzut ca o alternativă la Patriot, va fi testat în Ucraina
G4Media
Donald Trump amenință direct NATO dacă nu intervine în războiul din Iran! S-a „luat” și de China!
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Iranul amenință direct România: „Dacă își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară”
Libertatea
Zodiile care primesc vești bune de Florii 2026. Schimbări neașteptate pentru trei semne zodiacale
CSID
Primul oraș din România cu radare fixe e-Sigur. Amenzile ajung acasă în câteva zile
Promotor