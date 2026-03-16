România va juca în iunie două meciuri de pregătire. Primul va fi în deplasare, cu Georgia

Primul dintre cele două jocuri amicale programate pentru începutul lunii iunie se va disputa la Tbilisi, capitala Georgiei.

FRF a precizat că al doilea adversar al României urmează să fie anunțat în perioada următoare.

Potrivit FRF, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului, având în vedere perioada scurtă disponibilă în calendarul FIFA și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această fereastră internațională.

Până la partidele din iunie, naționala României are de disputat luna aceasta play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Tricolorii vor întâlni Turcia pe 26 martie, la Istanbul, de la ora locală 20:00 (19:00 în România).

În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, România va juca pe 31 martie, de la ora 21:45 (ora României), în deplasare, fie în Slovacia, fie în Kosovo.