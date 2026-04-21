Coiful de la Coțofenești și brățările dacice au ajuns în țară

Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice recuperate au ajuns marți în România, fiind aduse din Olanda sub escorta jandarmilor.
Iulian Moşneagu
21 apr. 2026, 18:21, Social

Coiful de aur de la Coțofenești și două brățări dacice, recuperate după furtul comis anul trecut la Muzeul Drents din Assen, au ajuns marți în România. Avionul care a transportat artefactele a aterizat în jurul orei 17:30.

Ulterior, artefactele urmează să fie prezentate la Muzeul Național de Istorie a României, unde este programat un eveniment dedicat în seara zilei de 21 aprilie, de la ora 19:30, destinat exclusiv reprezentanților mass-media.

Începând cu 22 aprilie, pe o perioadă de zece zile, artefactele vor fi expuse și pentru publicul larg, urmând ca ulterior să fie incluse într-o campanie de prezentare în mai multe regiuni ale țării.

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice vor putea fi văzute de public la Muzeul Național de Istorie a României între 22 aprilie și 3 mai, între orele 10:00 și 18:00, a anunțat instituția.

A treia brățară de aur nu a fost încă găsită, iar ancheta continuă.

