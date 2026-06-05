Prima pagină » Social » Autorii jafului de la Muzeul din Drents, condamnați la închisoare, după furtul coifului și brățărilor dacice

Autorii jafului de la Muzeul din Drents, condamnați la închisoare, după furtul coifului și brățărilor dacice

Vineri, trei dintre autorii jafului de la Muzeul din Drents au fost condamnați la 47 de luni de închisoare, potrivit unui comunicat al instanței olandeze.
Autorii jafului de la Muzeul din Drents, condamnați la închisoare, după furtul coifului și brățărilor dacice
Raul Ștef / Mediafax Foto
Daiana Rob
05 iun. 2026, 17:39, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Tribunalul districtual din Olanda de Nord a declarat că cei trei bărbați meritau o pedeapsă privativă de libertate „având în vedere natura și gravitatea” infracțiunii comise, potrivit declarațiilor citate de Associated Press. 

Reamintim că jaful s-a petrecut în luna ianuarie 2025, când, cei trei bărbați, Douglas W., Bernhard Z. și Jan B, în colaborare cu un al patrulea, au furat artefactele dacice românești de la Muzeul din Drents din Assen, Olanda. Piesa făcea parte din expoziția  „Dacia – Tărâmul Aurului și Argintului”.

Cornel Constantin Ilie, directorul interimar al Muzeului Național de Istorie din București, le-a descris drept „relicve ale memoriei noastre istorice, moștenirea unei civilizații care continuă să ne definească”.

Coiful, dar și brățările, au fost găsite la începutul acestui an, după ce procurorii au încheiat o înțelegere cu doi dintre hoți, care au contribuit la recuperarea obiectelor în schimbul unei cereri de pedepsire mai ușoară din partea procurorilor. A treia brățară este încă dispărută.

Comorile fac parte din trecutul României

„Comorile de artă fac parte din trecutul României și au o mare importanță pentru generațiile actuale și viitoare”, se arată într-un rezumat scris al hotărârii judecătorești.

Instanța a precizat că comorile erau asigurate pentru 5,7 milioane de euro (aproape 30 de milioane de lei) ,dar a adăugat „că aceasta este doar o cifră, în timp ce importanța și valoarea unor obiecte ca acestea nu pot fi exprimate în bani. Ele sunt, în sensul literal al cuvântului, neprețuite”.

Reamintim că artefactele au ajuns în România pe 21 aprilie și a fost supus unui proces de restaurare, după ce a fost expus, pentru câteva zile, la Muzeul Național de Istorie al României. 

Hoții au folosit o bombă artizanală și un baros pentru a pătrunde în muzeu. Imaginile de securitate distribuite de poliție după raid par să arate trei persoane deschizând ușa muzeului cu o rangă mare, urmate de o explozie.

Cel de-al patrulea suspect, care ar fi furat plăcuțele de înmatriculare folosite la mașina de evadare, va fi judecat separat, la finalul acestui an.

Deși doar doi dintre cei trei suspecți au ajutat procurorii să recupereze artefactele, judecătorii le-au acordat tuturor celor trei pedepse reduse, afirmând că toți ar trebui să „beneficieze de returnarea comorilor”.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia