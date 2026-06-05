Autorii jafului de la Muzeul din Drents, condamnați la închisoare, după furtul coifului și brățărilor dacice

Tribunalul districtual din Olanda de Nord a declarat că cei trei bărbați meritau o pedeapsă privativă de libertate „având în vedere natura și gravitatea” infracțiunii comise, potrivit declarațiilor citate de Associated Press.

Reamintim că jaful s-a petrecut în luna ianuarie 2025, când, cei trei bărbați, Douglas W., Bernhard Z. și Jan B, în colaborare cu un al patrulea, au furat artefactele dacice românești de la Muzeul din Drents din Assen, Olanda. Piesa făcea parte din expoziția „Dacia – Tărâmul Aurului și Argintului”.

Cornel Constantin Ilie, directorul interimar al Muzeului Național de Istorie din București, le-a descris drept „relicve ale memoriei noastre istorice, moștenirea unei civilizații care continuă să ne definească”.

Coiful, dar și brățările, au fost găsite la începutul acestui an, după ce procurorii au încheiat o înțelegere cu doi dintre hoți, care au contribuit la recuperarea obiectelor în schimbul unei cereri de pedepsire mai ușoară din partea procurorilor. A treia brățară este încă dispărută.

Comorile fac parte din trecutul României

„Comorile de artă fac parte din trecutul României și au o mare importanță pentru generațiile actuale și viitoare”, se arată într-un rezumat scris al hotărârii judecătorești.

Instanța a precizat că comorile erau asigurate pentru 5,7 milioane de euro (aproape 30 de milioane de lei) ,dar a adăugat „că aceasta este doar o cifră, în timp ce importanța și valoarea unor obiecte ca acestea nu pot fi exprimate în bani. Ele sunt, în sensul literal al cuvântului, neprețuite”.

Reamintim că artefactele au ajuns în România pe 21 aprilie și a fost supus unui proces de restaurare, după ce a fost expus, pentru câteva zile, la Muzeul Național de Istorie al României.

Hoții au folosit o bombă artizanală și un baros pentru a pătrunde în muzeu. Imaginile de securitate distribuite de poliție după raid par să arate trei persoane deschizând ușa muzeului cu o rangă mare, urmate de o explozie.

Cel de-al patrulea suspect, care ar fi furat plăcuțele de înmatriculare folosite la mașina de evadare, va fi judecat separat, la finalul acestui an.

Deși doar doi dintre cei trei suspecți au ajutat procurorii să recupereze artefactele, judecătorii le-au acordat tuturor celor trei pedepse reduse, afirmând că toți ar trebui să „beneficieze de returnarea comorilor”.