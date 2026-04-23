Muzeul Național de Istorie, despre Coiful de la Coțofenești: Expus în poziție orizontală pe o pernă specială, pentru protecție

„Coiful de la Coțofenești adaugă, astăzi, un nou episod îndelungatei sale istorii: acela al unui furt violent, care a lăsat urme asupra integrității sale fizice. În perioada următoare, piesa va fi supusă unor serii de investigații de specialitate, menite să stabilească etapele necesare readucerii sale la forma inițială”, au transmis joi reprezentanții Muzeului.

În acest context, specialiștii au decis ca piesa să fie expusă în poziție orizontală, pe o pernă de conservare realizată special pentru a-i asigura stabilitatea și protecția, fără a exercita presiune asupra unor zone care, în acest moment, pot prezenta fragilități.

Procesul de restaurare va include reatașarea obrăzarului drept, care a fost desprins în zona unei intervenții anterioare efectuată chiar de specialiștii muzeului în anul 2019, „aceasta fiind o operațiune frecvent întâlnită în restaurarea obiectelor din metal”.

„O a doua etapă, însă, va necesita o abordare mai atentă și o strategie complexă: readucerea coifului la diametrul său inițial, având în vedere că, în prezent, piesa prezintă o ușoară aplatizare”, adaugă specialiștii MNIR.

Aceștia consideră important ca publicul să aibă ocazia de a vedea această piesă în starea sa actuală, înainte ca ea să intre în procesul de restaurare.

„Ne dorim ca, în cel mai scurt timp, să putem readuce coiful de la Coțofenești în cadrul expoziției Tezaur Istoric, cu înfățișarea sa completă, redobândită prin intervenții de conservare și restaurare bine documentate”, mai transmite Muzeul.

Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice recuperate au ajuns marți în România, fiind aduse din Olanda sub escorta jandarmilor.