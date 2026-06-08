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Omizi otrăvitoare invadează cartiere din Berlin | Localnicii spun că oamenii în vârstă se tem să mai iasă din case

Mai multe cartiere rezidențiale din Berlin se confruntă cu o infestare masivă de omizi otrăvitoare, iar localnicii acuză autoritățile că nu intervin suficient pentru a controla situația.
Omizi otrăvitoare invadează cartiere din Berlin | Localnicii spun că oamenii în vârstă se tem să mai iasă din case
euronews
Luiza Moldovan
08 iun. 2026, 05:06, Știri externe
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Este vorba despre omida moliei procesionare a stejarului, o specie cunoscută pentru firele microscopice iritante care pot provoca reacții alergice severe, relatează Euronews.

Zone întinse din districtul Charlottenburg-Wilmersdorf au fost afectate, iar autoritățile au închis terenuri sportive și spații verzi din cauza pericolului pentru populație.

Bătrânii nu mai ies din case

Cea mai gravă situație este înregistrată în apropierea zonei Jungfernheide, unde omizile și cuiburile lor au acoperit rame de uși, mașini, fațade de clădiri și chiar corpuri de iluminat.

„Persoanele în vârstă nu mai îndrăznesc să iasă din case”, a declarat consilierul districtual Nico Kaufmann, membru SPD, citat de presa germană.

Locuitorii spun că mulți copii au dezvoltat bășici și iritații severe ale pielii, iar unele persoane folosesc zilnic medicamente pe bază de cortizon pentru a putea suporta simptomele.

De unde vine pericolul

Pericolul este provocat de firele extrem de fine și toxice ale omizilor, care conțin o proteină numită thaumetopoeină.

Aceste fire pot fi purtate de vânt și pătrund cu ușurință în piele, ochi sau căile respiratorii, provocând mâncărimi intense, erupții cutanate, conjunctivită și probleme respiratorii.

Specialiștii avertizează că firele toxice rămân active chiar și după ce omizile părăsesc cuiburile, ceea ce face ca riscul pentru populație să persiste mult timp.

Petiție a locuitorilor

Autoritățile sanitare nu au intervenit direct deoarece omizile nu sunt clasificate drept dăunători clasici, precum șobolanii.

În plus, oficiul pentru protecția plantelor interzice utilizarea unor biocide împotriva acestora.

Nemulțumiți de lipsa măsurilor, locuitorii au lansat o petiție prin care cer autorităților un plan obligatoriu de protecție pentru zona Jungfernheide și pentru întregul Berlin.

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