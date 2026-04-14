Universitatea Cluj, învingătoare în duelul pentru primul loc cu Universitatea Craiova, domină echipa ideală a etapei din Superliga de fotbal

Universitatea Cluj a produs cel mai dur eșec al oltenilor din actualul sezon, luni seară, în ultimul meci al etapei din play-off-ul din Superliga de fotbal. Clujenii s-au impus cu 4-0, după ce Craiova a rămas în 10 jucători din minutul 20.

A fost primul eșec la cel puțin patru goluri pentru Universitatea Craiova după 10 ani.

Grație succesului, Universitatea Cluj s-a desprins la trei puncte de echipa din Oltenia în fruntea clasamentului. În plus, are șapte punct avans față de a treia clasată, Rapid București.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a patra play-off și play-out, potrivit LPF:

Portar

David Lazar (FC Hermannstadt) – A avut șase intervenții, dintre care patru au fost în situații extrem de dificile.

Fundași

Dino Mikanovic (Universitatea Cluj) – Fără greșeală în defensivă și periculos de fiecare dată când a urcat în atac.

Mihai Popescu (FCSB) – Revenit după mult timp printre titulari, a marcat unul dintre golurile frumoase din această etapă.

Sheriff Sinyan (CFR 1907 Cluj) – A expediat patru șuturi spre poarta adversă, unul dintre ele aducându-i primul gol în Superligă.

Costinel Tofan (FC Argeș) – Introdus pe teren la puțin timp după startul meciului, a făcut excelent întreaga bandă stângă.

Mijlocași

Cătălin Cîrjan (Dinamo) – A consumat multă energie pe durata partidei. A oferit o pasă decisivă.

Richard Odada (UTA Arad) – Intrat pentru ultima jumătate de oră, a făcut diferența pe tabelă cu un gol și o pasă decisivă.

Darius Olaru (FCSB) – O evoluție de-a dreptul încântătoare! A marcat, a pasat decisiv și a scos un penalty.

Atacanți

Jug Stanojev (Universitatea Cluj) – Un nou meci în care s-a evidențiat, de astă dată cu un gol și o pasă decisivă.

Jovo Lukić (Universitatea Cluj) – A marcat o dublă și s-a distanțat în clasamentul golgheterilor, ajungând la 18 goluri, toate din acțiune.

Rareș Pop (Petrolul Ploiești) – A marcat pentru a doua rundă la rând, tot printr-un șut din afara careului mare.

Antrenorul etapei

Cristiano Bergodi (Universitatea Cluj) – Continuă seria fantastică pe banca studenților ardeleni! Este pentru a patra oară antrenorul etapei.