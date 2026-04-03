Gheorghe Hagi, propunerea principală a Comisiei Tehnice pentru postul de selecționer al României

Comisia Tehnică, condusă de directorul tehnic Mihai Stoichiță, a analizat situația echipei naționale și a stabilit mai multe opțiuni pentru postul rămas vacant după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu. Printre acestea, Gheorghe Hagi a fost susținut în unanimitate de membrii comisiei, potrivit unui comunicat al Federației Române de Fotbal.

Un alt tehnician nominalizat de forul național este Edward Iordănescu.

Propunerile urmează să fie înaintate Comitetului Executiv al FRF, care se va reuni miercuri, 8 aprilie, pentru a decide cu cine vor fi demarate negocierile pentru preluarea conducerii tehnice a naționalei.

Decizia finală va aparține Comitetului Executiv. Ulterior președintele FRF va primi mandatul pentru a negocia cu candidatul ales.

Anunțul oficial privind noul selecționer al României va fi făcut după finalizarea tuturor formalităților contractuale.