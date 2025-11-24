Descoperiri arheologice importante la Castelul Huniade: ziduri din vremea lui Iancu de Hunedoara și regelui Carol Robert de Anjou

Echipele de constructori care lucrează la restaurarea Castelului Huniade au descoperit în patru încăperi de la parter mai multe tronsoane ale zidului de incintă al castelului medieval, datând din perioada lui Ioan (Iancu) de Hunedoara. Totodată, au ieșit la lumină fragmente de ziduri din secolul al XIV-lea, parte a reședinței regale ridicate de Carol Robert de Anjou – primul care a construit la Timișoara un castel cu funcție strategică și administrativă.

Descoperirile completează rezultatele săpăturilor realizate între 2004 și 2012, când în curtea interioară au fost identificate alte elemente de fortificații medievale, inclusiv donjonul.

Castelul actual, construit pe ruinele vechii reședințe regale

Alfred Simonis notează că noile dovezi arheologice confirmă fără echivoc că edificiul în care va funcționa Muzeul Național de Istorie a Banatului este ridicat exact peste ruinele vechii reședințe regale.

Săpăturile arheologice vor continua pe măsură ce lucrările avansează, iar fragmentele descoperite vor fi conservate și puse în valoare chiar în locurile în care au fost găsite, pentru a putea fi admirate de viitorii vizitatori.

Lucrările avansează: primele spații ar putea fi deschise în 2027

Președintele Consiliului Județean Timiș a efectuat o vizită pe șantierul Castelului Huniade, unde s-a întâlnit cu constructorii și cu specialiștii care lucrează la consolidarea și restaurarea clădirii – cea mai veche din Timișoara.

Potrivit acestuia, antreprenorul și echipele de istorici vor lucra în paralel în unele zone, astfel încât în anul 2027 mai multe spații ale Muzeului Național de Istorie a Banatului să poată fi redeschise publicului.

Angajament pentru protejarea patrimoniului

„Vom continua să monitorizăm activitatea constructorului, dar și a arheologilor care salvează fragmente importante din istoria Timișoarei. Facem totul pentru Timiș!”, a subliniat Alfred Simonis.