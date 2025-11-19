Posibilă metropolă din Epoca Bronzului descoperită în stepele din Kazahstan

Cercetătorii internaționali au publicat în revista Antiquity primele rezultate ale studiilor începute în 2018, care arată că așezarea descoperită în Kazahstan, datată în jurul anului 1600 î.Hr., se întinde pe circa 140 de hectare deasupra văii râului Irtysh.

Potrivit cercetării, au fost identificate cel puțin 15 construcții, unele cu camere interne, plus o clădire monumentală centrală, posibil folosită pentru ritualuri sau guvernare.

De asemenea, s-au descoperit artefacte precum fragmente ceramice (peste 100 de vase), obiecte din bronz, crucibule și zgură care indică producția de bronz cu staniu.

Tehnologia folosită este considerată de cercetători a fi rară: doar două situri din stepă au dovezi clare de producție de bronz cu staniu, ceea ce face descoperirea excepțională.

Descoperirea din Kazahstan, o dovadă rară

Până acum, majoritatea dovezilor arheologice din Eurasia indicau comunități pastorale mobile, cu corturi sau iurte. Semiyarka sugerează existența unor centre urbane complexe, cu rol politic și economic.

În plus, bronzul cu staniu era esențial pentru unelte și arme mai rezistente, iar producția locală ar fi putut transforma Semiyarka într-un nod regional de putere, mai ales ținând cont de poziția strategică deasupra văii Irtysh, care indică un rol de intermediar între comunități, cu posibile legături comerciale extinse.

Miljana Radivojević (University College London) și Dan Lawrence (Durham University), autorii cercetării, consideră că situl are caracteristici urbane, diferite de așezările rurale sau pastorale.

Echipa continuă săpăturile, folosind imagini din satelit, fotografii aeriene și magnetometrie pentru a delimita structurile. Se așteaptă ca cercetările viitoare să clarifice: câți oameni au locuit la Semiyarka, cât timp a supraviețuit așezarea, ce legături a avut cu alte centre din Eurasia.

„Acest sit contrazice multe dintre lucrurile pe care le credeam despre Asia Centrală în Epoca Bronzului. Acum știm că există și putem începe să înțelegem ce a însemnat”, a declarat Lawrence.