Warner Bros Discovery ar putea fi vândută. Paramount pregătește o ofertă uriașă

Warner Bros. Discovery, compania care deține HBO, CNN și Discovery Channel, a transmis marți că ia în calcul mai multe opțiuni pentru viitorul său, după ofertele primite din partea unor potențiali cumpărători.

Grupul a comunicat că a început o „revizuire a alternativelor strategice”, proces prin care explorează variante precum o vânzare totală a companiei sau separarea în două entități distincte: una pentru serviciile de streaming și studiouri, iar alta pentru rețelele TV tradiționale.

Potrivit Associated Press, interesul principal ar veni din partea grupului Paramount, condus de antreprenorul David Ellison, care ar fi pregătit o ofertă de aproximativ 60 de miliarde de dolari pentru achiziția Warner Bros. Discovery.

Valorează mai mult împărțită

Prima propunere ar fi fost însă respinsă de actualul director executiv, David Zaslav, care consideră că firma ar valora mai mult dacă este împărțită pentru că diviziile sale au performanțe foarte diferite.

Platforma video Max (fost HBO Max) și studiourile de film – care dețin producții celebre precum Harry Potter și Matrix – sunt considerate părțile cele mai profitabile ale companiei, în timp ce posturile TV clasice pierd tot mai mult din audiență și din venituri. În total, valoarea companiei este estimată la peste 70 de miliarde de dolari, dar o parte semnificativă reprezintă datorii, acumulate după fuziunea dintre WarnerMedia și Discovery din 2022.

Acțiunile cresc după anunț

Analiștii spun că vânzarea ar fi una dintre cele mai mari tranzacții din industria media din ultimii ani, comparabilă cu preluarea 21st Century Fox de către Disney. Totuși, procesul de analiză ar putea dura luni de zile.

Pe bursă, acțiunile companiei au crescut cu aproape 9% imediat după anunț, semn că investitorii consideră posibilitatea unei vânzări o veste pozitivă.

Ce ar însemna pentru public

O eventuală vânzare a grupului Warner Bros. Discovery ar putea aduce schimbări în strategia platformei video Max și în modul în care sunt gestionate posturile TV din portofoliu. Noul proprietar ar putea decide să promoveze un alt tip de conținut, cum sunt organizate abonamentele sau ce producții originale vor fi finanțate. Canalele precum Discovery Channel, TLC, Animal Planet sau CNN ar putea trece prin reorganizări sau ajustări de programe.