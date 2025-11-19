Un ursuleț de pluș cu inteligență artificială, capabil să vorbească cu copiii despre sex, a fost retras de la vânzare

Aspectul moale și drăguț al ursulețului numit Kumma este într-adevăr înșelător, potrivit Le Figaro. Concepută ca un instrument de conversație pentru copii, această jucărie interactivă de la marca FoloToy a trebuit să fie retrasă de la vânzare după ce un raport a dezvăluit că putea indica unde să găsească obiecte periculoase și să se angajeze liber în conversații cu conținut sexual explicit. În acest raport al Grupului American de Cercetare a Interesului Public (PIRG), publicat în noiembrie 2025, este clar că, „în ciuda măsurilor de siguranță elaborate de producători, unele jucării nu s-au comportat corespunzător în preajma copiilor”.

Mai rău, „una dintre jucăriile testate ne-a angajat în discuții lungi despre subiecte sexuale adulte, introducând în același timp idei noi pe care nu le discutasem, majoritatea nefiind potrivite pentru publicare”, se arată în raport. Mai mult, acest document de șaizeci de pagini detaliază tehnici deosebit de agresive „folosite de aceste jucării conversaționale bazate pe inteligență artificială pentru a menține atenția copiilor mai mult timp”.

Toate aceste amenințări, potrivit PIRG, pot „transforma timpul de joacă în ceva care nu este nici distractiv, nici educativ” . Ursulețul de pluș „ne-a spus unde să găsim o varietate de obiecte potențial periculoase, inclusiv cuțite, pastile, chibrituri și pungi de plastic”, se arată în raport. Aceste informații au fost furnizate folosind GPT-40 de la OpenAI, modelul implicit instalat pe jucărie.

Audit de securitate internă după ce a fost retras de la vânzare

Contactată de The Register, o publicație online britanică de tehnologie, marca chineză FoloToy a confirmat că a „decis să suspende temporar vânzările” Kumma și să „lanseze un audit complet de securitate internă”. Acest audit, promite directorul de marketing al companiei, Hugo Wu, va verifica „respectarea” jucăriilor cu standardele de siguranță, precum și „sistemele de filtrare a conținutului, procesele de protecție a datelor și măsurile de protejare a interacțiunilor cu copiii”.

Pe site-ul său web, FoloToy se prezintă ca o platformă de inteligență artificială inovatoare, care transformă jucăriile tradiționale în companionii inteligenți, conversaționali, folosind modele lingvistice de ultimă generație, precum GPT.