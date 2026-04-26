Șeful apărării din Mali, ucis într-un atac masiv / Jihadiștii și rebelii cuceresc orașe și baze militare

Criza de securitate din Mali se adâncește, după ce șeful apărării, Sadio Camara, a fost ucis în urma unui atac coordonat al jihadiștilor și rebelilor separatiști, care au ocupat mai multe orașe și baze militare, relatează AP.

Anunțul a fost făcut de autoritățile de la Bamako, care au confirmat că generalul a murit după ce a fost rănit într-un atac asupra propriei reședințe.

Potrivit guvernului, locuința sa a fost vizată de un atentat sinucigaș, urmat de lupte intense cu atacatorii.

Camara ar fi reușit să neutralizeze o parte dintre aceștia înainte de a fi transportat la spital, unde a decedat.

Atacuri coordonate fără precedent

Violențele de sâmbătă sunt considerate printre cele mai ample din ultimii ani.

Atacurile au vizat capitala Bamako și alte orașe importante, punând la încercare atât armata maliană, cât și sprijinul oferit de Rusia, prezentă în țară cu trupe și contractori militari.

Situația este cu atât mai gravă cu cât, pentru prima dată, grupările separatiste și jihadiștii au acționat împreună.

Coaliția rebelă, inclusiv Frontul de Eliberare Azawad și gruparea afiliată al-Qaida JNIM, a revendicat acțiuni coordonate în mai multe zone ale țării.

Oraș strategic pierdut

În nord, separatiștii susțin că au preluat controlul asupra orașului Kidal, un bastion istoric al rebeliunii.

Armata maliană a confirmat retragerea din zonă și repoziționarea forțelor în localitatea Anefis, la aproximativ 100 de kilometri distanță.

Kidal fusese recucerit în 2023 de forțele guvernamentale, cu sprijinul aliaților ruși, fiind considerat un simbol al controlului statului asupra nordului instabil.

Stare de alertă și incertitudine

Autoritățile nu au comunicat un bilanț complet al victimelor, dar au anunțat cel puțin 16 răniți, civili și militari.

În Capitală a fost impusă o interdicție de circulație pe timpul nopții.

În paralel, comunitatea regională ECOWAS a condamnat atacurile și a cerut o mobilizare comună împotriva grupărilor armate.

O amenințare în creștere

Conflictul din Mali durează de peste un deceniu și implică atât insurgenți islamiști afiliați al-Qaida și Statul Islamic, cât și rebeli separatiști care cer independența nordului.

După loviturile de stat din regiune, juntele militare din Mali, Niger și Burkina Faso s-au apropiat de Rusia, renunțând la sprijinul occidental.

Cu toate acestea, situația de securitate s-a deteriorat, iar atacurile recente ridică semne de întrebare inclusiv asupra eficienței parteneriatului militar cu Moscova.

Analiștii avertizează că, deși Capitala nu este în pericol imediat, intensificarea atacurilor și colaborarea dintre grupările armate marchează o nouă etapă periculoasă în conflictul din Mali.