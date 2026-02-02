Atacuri armate în Balochistan. Armata Pakistanului lansează o amplă operațiune de securitate împotriva separatiștilor

Potrivit armatei pakistaneze, aproape 50 de persoane au fost ucise în urma atacurilor coordonate desfășurate la finalul săptămânii, inclusiv 17 membri ai forțelor de securitate și 31 de civili, scrie Reuters.

Armata Pakistanului susține că a eliminat 177 de militanți

Ministerul de Interne al Pakistanului a anunțat luni că armata Pakistanului a ucis 177 de combatanți ai BLA în decurs de trei zile de lupte intense. Interiorul Mohsin Naqvi a declarat că 22 de militanți au fost eliminați doar în cursul nopții de duminică spre luni, în diferite zone ale provinciei.

Oficialul a subliniat că forțele de securitate au acționat „rapid și eficient” pentru a preveni extinderea violențelor.

Acuzații grave la adresa Indiei

Guvernul pakistanez a afirmat că gruparea BLA ar beneficia de sprijin extern, acuzând direct India de implicare în destabilizarea regiunii.

Aceste declarații au amplificat tensiunile dintre cele două state vecine, ambele puteri nucleare, aflate deja într-o relație fragilă după confruntări armate recente.

Ministerul de Externe al Indiei a respins acuzațiile, susținând că Pakistanul ar trebui să răspundă revendicărilor istorice ale populației din Balochistan.

Modul de operare al militanților

Potrivit autorităților, atacatorii s-au deghizat în civili și au pătruns în spitale, școli, bănci și piețe, deschizând focul asupra persoanelor aflate la muncă.

Oficialii pakistanezi au acuzat militanții că au folosit civilii drept scuturi umane. BLA a revendicat atacurile, afirmând că operațiunea, denumită „Herof” sau „Black Storm”, a vizat exclusiv forțele de securitate, o afirmație care nu a putut fi verificată independent.

Balochistan este cea mai mare, dar și cea mai săracă provincie a Pakistanului, afectată de zeci de ani de o insurgență separatistă. Militanții cer autonomie sporită și un control mai mare asupra resurselor naturale bogate ale regiunii.