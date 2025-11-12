Un oficial BCE spune că tarifele lui Trump au afectat Europa mai puțin decât se anticipa

„Nu am observat reducerea puternică a ritmului de creștere și efectele inflaționiste ale conflictelor comerciale anticipate în martie și aprilie”, a spus guvernatorul Băncii Naționale a Austriei, într-un interviu acordat publicației Politico.

Kocher a sugerat că apar primele semne ale unei revigorări economice a Uniunii Europene, după ce un sondaj economic a indicat o creștere neașteptată și semnificativă a activității în octombrie.

Avertisment privind efectele tarifelor

Kocher, care a fost ministru al Economiei înainte de a se alătura băncii centrale în septembrie, a avertizat însă împotriva automulțumirii. „Este cel mai ridicat nivel al tarifelor vamale din anii 1930, iar efecte asupra economiei mondiale vor exista”, a declarat el.

Impactul asupra zonei euro va fi extrem de dificil de prezis, deoarece economia mondială nu a mai experimentat ceva similar de aproape 100 de ani, a adăugat Kocher, subliniind că acesta este principalul motiv al divergențelor de opinie privind direcția ideală a politicii monetare în cadrul Consiliului guvernatorilor BCE.

Impact incert al schimbărilor din comerțul global

Kocher a explicat că este rezonabil să fie anticipate presiuni dezinflaționiste din cauza redirecționării comerțului dinspre China către Europa, fluxuri care mergeau anterior către SUA înainte de conflictul comercial. Totuși, este la fel de plauzibil ca tensiunile geopolitice să afecteze lanțurile de aprovizionare și să crească prețurile.

„Lucrurile se pot schimba foarte repede”, a adăugat el. „Summitul APEC de săptămâna trecută, cu un acord intermediar între SUA și China, ar putea fi schimbat din nou perspectivele”.

La summitul din Coreea de Sud, Statele Unite și China au convenit să detensioneze relațiile lor comerciale.