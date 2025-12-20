Accident în centrul orașului Brăila. O mașină scăpată de sub control a lovit o casă și a rupt o țeavă de gaze

Accidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 20.35.

IPJ Brăila a anunțat că „polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că pe Calea Călărașilor, în apropiere de Biserica Greacă, un autovehicul ar fi lovit un imobil”.

Polițiștii trimiși în misiune au constatat că un tânăr de 19 ani a pierdut controlul volanului, a lovit un imobil și a spart o țeavă de gaze.

La fața locului intervin pompierii din cadrul ISU Dunărea Brăila și reprezentanții Distrigaz.

Circulația pe bulevard a fost blocată total și a fost oprită alimentarea cu gaze.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero.