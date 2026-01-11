Acoperișul unei case din județul Arad a luat foc

Potrivit ISU Arad, incendiul se manifestă prin ardere generalizată la nivelul acoperișului casei și într-o încăpere, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.

„Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu două autospeciale de stingere si o ambulanță SMURD. La locul evenimentului acționează și pompierii voluntari din cadrul SVSU Iratoșu. Intervenția este în dinamică”, au transmis pompierii arădeni.

Potrivit pompierilor, nu au fost înregistrate victime.

Incendiul a fost localizat în limitele găsite, iar pompierii acționează pentru stingere și îndepărtarea efectelor negative, potrivit ISU Timiș.