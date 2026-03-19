Ce estimări au agențiile de informații americane despre un posibil atac al Chinei asupra Taiwanului în 2027

Agențiile de informații ale Statelor Unite cred că liderii din China își urmăresc obiectivul de a prelua controlul asupra Taiwanului, dar nu se așteaptă ca Beijingul să lanseze o invazie până la finalul anul viitor, anunță Al Jazeera.

„Comunitatea de informații evaluează că liderii chinezi nu intenționează în prezent să execute o invazie a Taiwanului în 2027 și nici nu au un calendar fix pentru realizarea unificării”, conform Evaluării Anuale a Amenințărilor din 2026 a Comunității de Informații a SUA, care a fost publicată miercuri.

Anul 2027 a fost considerat un termen limită neoficial la Washington pentru momentul în care Armata Populară de Eliberare a Chinei (PLA) va avea posibilitatea de a lansa o invazie a Taiwanului.

„Beijingul va lua în considerare aproape cu siguranță o varietate de factori atunci când va decide dacă și cum să urmeze abordări militare pentru unificare, inclusiv pregătirea PLA, acțiunile și politica Taiwanului și dacă SUA vor interveni sau nu militar în numele Taiwanului”, scrie în raportul americanilor.

PLA a făcut „progrese constante, dar inegale” și uneori „a mărit amploarea, dimensiunea și ritmul operațiunilor din jurul Taiwanului” cu exerciții militare, dar există încă prea multe riscuri pentru conducerea chineză, mai estimează americanii.

În ciuda limbajului adesea dur al Beijingului, chinezii „preferă să realizeze unificarea fără utilizarea forței, dacă este posibil”, se arată în raport.

Raportul ia în calcul și efectele economice ale unui posibil atac. Un atac militar asupra insulei ar provoca perturbări economice ample deoarece Taiwanul este cel mai mare producător de cipuri de computer din lume și aproximativ o cincime din comerțul global trece prin Strâmtoarea Taiwan.

Beijingul revendică Taiwanul democratic și s-a angajat să îl anexeze până în 2049, aniversarea a 100 de ani de la înființarea Republicii Populare Chineze, prin mijloace pașnice sau prin forță. În schimb, Taiwanul nu recunoaște pretențiile chinezilor și s-a aliat cu SUA pentru a rezista presiunilor.