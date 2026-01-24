După criticile lui Keir Starmer, Trump își ajustează discursul și elogiază militarii britanici

Într-un interviu acordat joi postului Fox News, liderul de la Casa Albă a susținut că Statele Unite „nu au avut niciodată nevoie” de NATO și a acuzat aliații că s-au aflat „puțin mai departe de linia frontului” în timpul conflictului.

Afirmațiile vin în contextul în care intervenția din Afganistan, declanșată după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, a reprezentat singura activare a clauzei de apărare colectivă din Tratatul NATO.

La doar două zile după declarațiile controversate, Donald Trump a revenit asupra subiectului NATO, lăudând public contribuția soldaților britanici. Într-o postare pe rețelele sociale, citată de AFP, președintele SUA a afirmat că militarii Regatului Unit se numără „printre cei mai mari războinici”.

„Grozavii și foarte curajoșii soldați ai Regatului Unit vor fi mereu alături de Statele Unite ale Americii”, a transmis Trump, subliniind că 457 de militari britanici au murit în Afganistan, iar mulți alții au fost grav răniți.

„Este o legătură prea puternică pentru a fi ruptă vreodată”, a adăugat acesta.

Declarațiile lui Donald Trump despre NATO, criticate de lideri europeni și veterani

În ciuda mesajului ulterior, declarațiile lui Donald Trump despre NATO au fost aspru criticate de lideri europeni. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a catalogat afirmațiile inițiale drept „jignitoare și, sincer, îngrozitoare” și a sugerat că președintele american ar trebui să își ceară scuze.

Nemulțumiri au venit și din partea veteranilor. Roman Polko, general polonez în retragere și fost comandant al forțelor pentru operații speciale, a declarat pentru Reuters că Trump „a trecut o linie roșie”.

„Am plătit cu sânge pentru această alianță. Ne-am sacrificat cu adevărat propriile vieți”, a subliniat acesta.

Controversa a readus în prim-plan bilanțul uman al războiului din Afganistan. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 2.460 de soldați americani și-au pierdut viața în conflict. Aliații NATO au suferit, de asemenea, pierderi semnificative: 457 de militari britanici, 150 de canadieni, 90 de francezi și 44 de danezi, Danemarca având una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate raportate la populație.

România a pierdut 27 de militari în Afganistan, contribuind activ la misiunile NATO desfășurate în zonă.