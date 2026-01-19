Accesul la internet va reveni treptat la normal în Iran, promit autoritățile

În a 11-a zi a unei întreruperi fără precedent impuse pe fondul protestelor, „internetul va reveni treptat la funcționarea normală în această săptămână”, a declarat pentru televiziunea de stat Hossein Afshin, vicepreședintele Iranului responsabil cu știința, tehnologia și economia cunoașterii, potrivit Le Figaro.

Pe 8 ianuarie, Iranul a întrerupt brusc și fără avertisment toate comunicațiile pe fondul apelurilor tot mai numeroase la proteste antiguvernamentale declanșate inițial de criza economică.

Accesul la internet a fost practic imposibil în Iran de atunci, deși restricțiile au început să fie ridicate duminică pentru unele site-uri web străine, cum ar fi Google. Cu toate acestea, luni era încă imposibil să se deschidă linkuri din rezultatele căutării.