Descoperire uriașă. Unele bacterii pot supraviețui în spațiu și răspândi viața între planete

Oamenii de știință susțin că au făcut o descoperire uriașă despre viața în spațiu. Ei au demonstrat că unele bacterii pot supraviețui impacturilor din spațiu și, astfel, pot răspândi viața între planete.
sursa foto: pixabay, imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
12 mart. 2026, 11:32, Știri externe

Experimentul a fost realizat în laborator și a demonstrat că unele bacterii pot supraviețui în spațiu în anumite condiții, potrivit Live Science. Oamenii de știință au pus bacteriile între două plăci de oțel și apoi le-au supus unor impacturi asemănătoare ca putere celor dintre diferite corpuri din Cosmos. Concluzia surprinzătoare a fost că în funcție de șocul impactului au supraviețuit între 60% și 95% dintre bacterii.

Ca urmare, astfel de bacterii care supraviețuiesc în spațiu ani de zile ar putea răspândi viața extraterestră între lumi, este una dintre concluziile studiului publicat în martie în revista PNAS Nexus. Cercetătorii au folosit în timpul testului Deinococcus radiodurans. Este primul studiu care arată o rată de supraviețuire atât de mare în spațiu ceea ce poate duce la ideea călătoriei vieții în spațiu. Un alt studiu din 2020 a constatat că D. radiodurans a supraviețuit expunerii la spațiu timp de trei ani în exteriorul Stației Spațiale Internaționale.

Înțelegerea modului în care viața poate călători între corpurile planetare este importantă pentru misiunile de returnare a probelor. De exemplu, probele returnate de pe Marte trebuie să treacă prin proceduri riguroase pentru a împiedica posibilii microbi marțieni să contamineze Pământul.

