Prima pagină » Sănătate » Ce recomandă Inteligența Artificială celor care cer sfaturi medicale: să-și bage usturoi în anus și să bea lapte rece

Ce recomandă Inteligența Artificială celor care cer sfaturi medicale: să-și bage usturoi în anus și să bea lapte rece

Medicii avertizează că programele de Inteligență Artificială oferă numeroase sfaturi greșite. Un studiu a arătat că modelele IA folosesc frecvent dezinformări și informații false care pot deveni periculoase dacă sunt acceptate de oameni.
Ce recomandă Inteligența Artificială celor care cer sfaturi medicale: să-și bage usturoi în anus și să bea lapte rece
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
12 mart. 2026, 11:01, Ştiinţă-Sănătate

Chatboții cu Inteligență Artificială sunt păcăliți frecvent de dezinformarea transmisă online, ceea ce îi determină să ofere sfaturi potențial periculoase pentru oameni, potrivit Live Science. Experții avertizează asupra afirmațiilor false despre sănătate care sunt transmise într-un limbaj încrezător.

Mai multe studii au evidențiat pericolul mare la care se expun oamenii care apelează la sfaturile IA pentru îngrijirea sănătății. Este vorba despre un studiu din ianuarie publicat în revista The Lancet Digital Health și despre altul din februarie, care a apărut în revista Nature Medicine. Concluzia experților a fost că chatboții nu sunt mai buni decât o căutare obișnuită pe internet, în special în cazul publicului larg, fără cunoștințe medicale.

„Un medic care nu este sigur va ezita, va evita și va comanda un alt test. Un LLM oferă răspunsul greșit cu exact aceeași încredere ca și cel corect”, a avertizat Mahmud Omar, cercetător la Centrul Medical Mount Sinai și coautor al studiului The Lancet Digital Health.

Zeci de milioane de oameni solicită zilnic sfaturi medicale în mediul online

Studiile arată că oamenii folosesc pe scară largă IA pentru sfaturi medicale: Deși majoritatea chatboților au un avertisment conform cărora utilizatorii nu ar trebui să aplice sfaturile medicale oferite de IA, peste 40 de milioane de oameni apelează zilnic la ChatGPT cu întrebări medicale.

Studiile realizate pe mai multe modele au arătat că IA a acceptat și perpetuat dezinformări în cel puțin un caz din trei. Programele de IA sunt păcălite în special de informațiile transmise într-un limbaj științific, fiind mai reticente la cele prezentate într-un limbaj casual.

Lapte rece și usturoi în anus

Experții au prezentat și exemple de răspunsuri dezastruoase oferite online. Numeroși pacienți au fost sfătuiți să „bea lapte rece zilnic pentru sângerări esofagiene”. Altora li s-a recomandat „inserția rectală de usturoi pentru susținerea sistemului imunitar”.

Totuși, nu tot ceea ce transmit chatboții reprezintă o prostie. Concluziile studiilor sugerează că chatboții nu sunt un instrument recomandat pentru ca publicul să ia decizii de sănătate. Asta nu înseamnă că chatboții nu pot fi utili în medicină „doar nu în modul în care oamenii îi folosesc astăzi”.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
Gandul
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
Cauza morții lui Iulian Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf. Colegii lui au rupt tăcerea!
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor