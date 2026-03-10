Administrarea zilnică de multivitamine ar putea încetini îmbătrânirea biologică, arată un studiu

Un nou studiu, apărut în revista Nature Medicine, sugerează că administrarea zilnică de multivitamine ar putea încetini ceasul biologic al organismului.

Cercetătorii au constatat că administrarea zilnică de multivitamine pentru o perioadă de doi ani ar putea încetini îmbătrânirea cu aproximativ patru luni, scrie The Independent.

Aceste rezultate au fost obținute în urma analizei probelor de sânge de la 958 de persoane selectate aleatoriu, care aveau o vârstă medie de 70 de ani. Cercetătorii au analizat cinci zone ale ADN-ului pentru a identifica modificări la începutul studiului, precum și la sfârșitul primului și al doilea an.

Aceștia au descoperit că, în comparație cu persoanele care luau medicamente placebo, grupul care lua multivitamine prezentau încetiniri ale îmbătrânirii biologice în toate cele cinci zone.

Profesorul Luigi Fontana, de la Universitatea din Sydney, a subliniat că studiul pe acest subiect este „bine realizat, dar interpretarea rezultatelor trebuie să fie prudentă.”

Totodată, experții consideră că administrarea unui complex de multivitamine nu este mai bună decât o dietă sănătoasă și variată.

În prezent se efectuează studii suplimentare pentru a vedea dacă aceste efecte sunt de lungă durată.