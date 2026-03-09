Mitul orei 5 dimineața: de ce trezitul foarte devreme nu garantează succesul

Potrivit unui articol publicat în The Conversation, oamenii au așa-numite „cronotipuri”. Acestea sunt ritmuri biologice diferite care determină când sunt mai energici sau mai somnoroși. Unele persoane sunt active dimineața și se trezesc ușor devreme. În același timp, altele funcționează mai bine în a doua parte a zilei sau seara.

Aceste diferențe sunt influențate în mare măsură de genetică și de mecanismele ceasului biologic. Majoritatea oamenilor nu sunt nici extrem de matinali, nici foarte activi noaptea, ci se află undeva la mijloc.

De ce unii oameni par mai productivi dimineața

Studiile arată că persoanele matinale tind să aibă rezultate academice mai bune și să adopte mai des obiceiuri sănătoase. Totuși, specialiștii spun că acest avantaj nu este neapărat rezultatul trezitului devreme, ci al faptului că societatea este organizată în jurul unui program matinal.

Pentru persoanele care sunt active mai ales seara, adaptarea la un program foarte devreme poate duce la oboseală cronică, stres și scăderea capacității de concentrare.

Atunci când programul zilnic nu se potrivește cu ritmul biologic al unei persoane apare ceea ce cercetătorii numesc „jet lag social”. Această nealiniere poate afecta starea de bine și performanța și este asociată cu probleme precum oboseala persistentă sau dificultățile de concentrare.

Pe termen lung, unele studii au legat acest fenomen și de riscuri mai mari pentru sănătate. Sunt incluse aici afecțiuni metabolice sau cardiovasculare.

Productivitatea nu are o oră universală

Specialiștii spun că succesul nu depinde de ora la care începe ziua. Contează însă cât de bine este adaptat programul la ritmul natural al organismului. În loc să adopte o rutină rigidă de trezire foarte devreme, oamenii ar putea avea rezultate mai bune dacă își organizează activitățile în funcție de momentele în care sunt natural mai energici și mai concentrați.