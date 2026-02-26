Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Studiu: O singură doză de celule stem poate îmbunătăți rezistența fizică la vârstnici

O singură doză de celule stem ar putea reprezenta un tratament eficient pentru fragilitatea asociată îmbătrânirii, potrivit unui studiu realizat în Statele Unite ale Americii.
sursă foto: Pexels
Petre Apostol
26 feb. 2026, 21:40, Ştiinţă-Sănătate

Cercetarea, publicată miercuri în revista Cell Stem Cell, arată că persoanele în vârstă care au primit terapia și-au îmbunătățit semnificativ rezistența fizică la nouă luni după administrare.

Fragilitatea afectează până la un sfert dintre persoanele de peste 50 de ani și este asociată cu rezistență fizică scăzută, risc crescut de deces și recuperare mai lentă după evenimente precum căderile.

În prezent, nu există un tratament specific aprobat pentru această afecțiune.

Studiul, coordonat de cercetători din Florida, a inclus 148 de participanți cu vârste între 70 și 85 de ani, toți diagnosticați cu fragilitate, dar capabili să meargă.

Dintre aceștia, 118 au primit una dintre cele patru doze de celule stem mezenchimale cultivate în laborator din măduvă osoasă donată, iar 30 au primit placebo.

La nouă luni după tratament, participanții care au primit cea mai mare doză au parcurs, în medie, cu aproximativ 60 de metri mai mult la testul de mers de șase minute față de nivelul inițial. Rezultatul reprezintă o îmbunătățire de aproximativ 20%. De asemenea, aceștia au înregistrat progrese pe scala clinică de evaluare a fragilității.

Autorii spun că terapia ar putea reduce inflamația din țesuturile care înconjoară vasele mici de sânge, însă mecanismul exact nu este încă pe deplin înțeles.

Celulele stem mezenchimale au capacitatea de a se diferenția în diverse tipuri de țesut și eliberează molecule cu efect antiinflamator.

Cercetătorii afirmă că nu au fost observate efecte adverse grave în rândul participanților. Totuși, aprobarea tratamentului ar putea întâmpina obstacole, deoarece autoritățile de reglementare din SUA și Europa nu consideră fragilitatea o boală în sine.

Dezvoltatorii terapiei susțin că ar putea obține aprobare, dacă vor demonstra că tratamentul îmbunătățește supraviețuirea după intervenții chirurgicale.

