Bloomberg: Elon Musk vrea să lanseze serviciul financiar X Money în aprilie

Conform Bloomberg, acesta este unul dintre pașii cheie în încercarea de a transforma fostul Twitter într-o super-aplicație, unde utilizatorii pot nu numai să citească postări, ci și să-și depoziteze banii, să efectueze plăți, să transfere fonduri altor utilizatori și să utilizeze servicii bancare. În martie, Musk a declarat că serviciul va fi lansat pentru primii utilizatori în aprilie.

Conform Bloomberg, X Money ar trebui să combine un cont, o aplicație de plată și instrumente financiare direct în interiorul rețelei sociale.

Printre funcțiile pe care le testează utilizatorii timpurii se numără transferurile între persoane, un card de debit Visa, cashback de până la 3% și o rentabilitate a soldului de aproximativ 6%. Musk, potrivit agenției, dorește să transforme X într-un serviciu prin care utilizatorul să poată „gestiona întreaga sa viață”.

Bloomberg și alte publicații scriu că X Money nu a obținut încă toate licențele necesare pentru funcționarea serviciului de plată în toate statele americane: este vorba de aproximativ 44 de state, iar New York rămâne una dintre piețele problematice.

Conform unor rapoarte, Elon Musk este aproape de a lansa o nouă platformă bancară și de plăți, ca parte a planului său de a transforma X într-o „aplicație pentru orice”.

Miliardarul din domeniul tehnologiei și-a conturat ambiția de a crea o aplicație dedicată tuturor tipurilor de dispozitive, la scurt timp după ce a redenumit Twitter în X în 2023, la câteva luni după ce a achiziționat platforma de socializare.

„Twitter a fost achiziționat de X Corp atât pentru a asigura libertatea de exprimare, cât și ca un accelerator pentru X, aplicația dedicată tuturor lucrurilor. Nu este vorba doar de o companie care doar își schimba numele”, a scris el într -o postare pe X.

„Vom adăuga comunicări complete și capacitatea de a vă gestiona întreaga lume financiară. Numele Twitter nu are sens în acest context.”

El a susținut, de asemenea, că integrarea unei platforme bancare în X ar putea transforma aceasta în „cea mai mare instituție financiară din lume”.