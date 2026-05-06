Mișcarea declanșează un mecanism ascuns de „curățare a creierului”

Prin studierea șoarecilor și realizarea de simulări, cercetătorii au descoperit că mișcările mușchilor abdominali pot produce undele care se propagă până la creier, eliminând potențial deșeurile care se acumulează pe parcursul zilei, potrivit ScienceAlert.

Este o dovadă tangibilă că ceea ce se întâmplă în creierul și corpul nostru nu este, până la urmă, atât de separat, și un bun memento pentru a ne mișca corpul, în orice mod care funcționează pentru noi, pe tot parcursul zilei.

Deoarece șoarecii sunt mamifere, corpurile lor funcționează oarecum ca ale noastre, motiv pentru care oamenii de știință se uită adesea mai întâi la ei atunci când încearcă să înțeleagă fiziologia umană.

Când șoarecii mergeau pe benzi de alergare cu capul ținut nemișcat, cercetătorii puteau vedea cum creierul lor se deplasa imediat după contracția abdominală care are loc chiar înainte ca șoarecele să facă un pas.

Prin aplicarea unei presiuni ușoare asupra abdomenului șoarecilor anesteziați, cercetătorii au confirmat că aceasta era sursa deplasării creierului.

Scanările cu tomografie computerizată (CT) au dezvăluit rețeaua de vene care alcătuiesc această „pompă” între cavitatea abdominală, măduva spinării și creier.

Simulările au revelat că mișcările subtile din creier, declanșate de tensionarea abdominală, ar fi suficiente pentru a împinge lichidul cefalorahidian (LCR) prin creier și în afara acestuia, într-un strat situat între creier și craniu, cunoscut sub numele de spațiu subarahnoidian.

Interesant este că, în timpul somnului, LCR curge în direcția opusă: pătrunde în creier din spațiul subarahnoidian.