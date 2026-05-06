Incident bizar. Pielea unei femei s-a albăstrit după ce a luat un medicament

Pielea unei femei s-a albăstrit după ce a luat un antibiotic. Incidentul bizar s-a produs în SUA. Medicii au stabilit că este vorba despre un caz de hiperpigmentare care surprinde în special prin rapiditatea cu care a apărut.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
06 mai 2026, 16:52, Ştiinţă-Sănătate

Pielea unei femei și-a schimbat culoarea după ce a început un tratament oral. Potrivit Live Science, femeii în vârstă de 68 de ani, din SUA, i-au apărut numeroase pete în culorile albastru închis și violet asemănătoare unor vânătăi după ce a luat un medicament.

Ea le-a spus medicilor că a luat minociclină, un antibiotic administrat pe cale orală. Petele au apărut pe mai multe părți ale corpului la câteva săptămâni de la începerea tratamentului cu antibiotic.

Anchetatorii au stabilit că este un caz de hiperpigmentare, în care unele zone de piele devin mai închise la culoare. De altfel, hiperpigmentarea este pe lista cu posibile efecte secundare ale antibioticului deși nu se știe cum se produce reacția.

Cazul femei a atras atenția și a fost considerat unic având în vedere rapiditatea apariției petelor. De obicei, hiperpigmentarea se dezvoltă după luni de tratament.

La final, medicii au sfătuit pacienta să întrerupă tratamentul cu antibiotic și să evite expunerea la soare, deoarece lumina poate agrava hiperpigmentarea.

