Evacuări în curs de pe nava de croazieră afectată de hantavirus

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat, miercuri, că au avut loc evacuări de pe o navă de croazieră afectată de un focar mortal de hantavirus. Evacuările vin în contextul în care experții au confirmat prezența unei tulpini a virusului, ce poate fi transmisă între oameni, potrivit AFP.

Trei persoane au fost evacuate

Trei persoane, dintre care doi membri ai echipajului și o altă persoană, despre care se crede că sunt infectate cu virusul, au fost scoase de pe nava MV Hondius, ancorată în largul Capului Verde, a anunțat OMS.

„Cei trei sunt stabili, iar unul dintre ei este asimptomatic”, a declarat, pentru AFP, Ann Lindstrand, reprezentanta OMS în Capul Verde.

Nava se află în centrul unei alerte sanitare internaționale de sâmbătă, când agenția ONU pentru sănătate a fost informată că trei pasageri au murit, iar cauza suspectată a fost hantavirusul: o boală rară, care se transmite de obicei de la rozătoare infectate prin urină, excremente și salivă, potrivit aceleiași surse.

Alte două persoane vor fi evacuate de olandezi

Operatorul olandez al navei, Oceanwide Expeditions, a declarat, marți, că doi membri ai echipajului grav bolnavi, un britanic și un olandez, precum și un pasager vor fi scoși de pe navă și transportați în Olanda, permițând navei să navigheze spre Insulele Canare din Spania.

Experții în sănătate și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea apariției unui focar mai amplu, după ce o femeie olandeză cu simptome a părăsit nava și a fost transportată cu un avion de pasageri la Johannesburg, unde a murit ulterior, pe 26 aprilie.

Totuși, OMS declară un risc scăzut de infectare pentru populația globală, însă va monitoriza în continuare situația.