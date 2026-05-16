Prima pagină » Life-Inedit » Stele din altă galaxie au fost descoperite în Calea Lactee. Cum au ajuns în galaxia noastră

Stele din altă galaxie au fost descoperite în Calea Lactee. Cum au ajuns în galaxia noastră

Stele foarte vechi din altă galaxie au fost descoperite în Calea Lactee. Cercetătorii au stabilit cum au ajuns acestea în galaxia noastră.
Stele din altă galaxie au fost descoperite în Calea Lactee. Cum au ajuns în galaxia noastră
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
16 mai 2026, 07:05, Life-Inedit
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Astronomii au identificat un grup de stele ciudate care ar putea fi rămășițele unei galaxii pitice numite Loki, care a fuzionat cu Calea Lactee în urmă cu peste 10 miliarde de ani, potrivit Live Science. Cercetătorii au studiat chimia și mișcarea lor pentru a ajunge la ideea că reprezintă resturile unei galaxii înghițite de Calea Lactee.

Studierea acestor stele ar putea fi „foarte importantă” în înțelegerea istoriei Căii Lactee și a universului în sine, a declarat pentru Live Science, autorul principal al studiului, Federico Sestito, astrofizician la Universitatea din Hertfordshire din Marea Britanie. Sestito a adăugat că Loki ar fi putut fi printre „primele galaxii mici formate în universul tânăr”.

Studiul a fost publicat în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Astronomii au identificat 20 de stele vechi, foarte sărace în metale, care orbitează neobișnuit de aproape de discul galactic, regiunea plată și rotativă a Căii Lactee unde se află majoritatea stelelor, inclusiv soarele.

Cercetătorii au folosit și simulări de computer care au arătat că o singură galaxie pitică înghițită de tânăra Cale Lactee în urmă cu 10 miliarde de ani ar fi putut să-și împrăștie stelele exact în modelul orbital observat în prezent.

Echipa a poreclit galaxia dispărută Loki după numele unui zeu din mitologia nordică. Cercetările vor continua.

Recomandarea video

Alianță PSD-AUR-PNL la Senat: au votat în Comisia Juridică o lege pentru intimidarea ONG-urilor, după model Viktor Orban
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Cum a ajuns „Regele farselor” să lucreze la STB. Ce funcție ocupă „Jugaru Shukaru” la instituția de la Primăria Capitalei, după ce ani de zile a fost vedetă la ProTV
Gandul
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Dr. Adrian Marinescu, despre cazul de Hantavirus din România: „E o isterie! Virusul e banal, nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat pe vapor și nu este de import”
Libertatea
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
VIDEO | Gigantul rachetelor MBDA caută în România parteneri pentru a produce aici o dronă de tip Shahed: „Este tipic ceva ce ar putea fi fabricat aici. Și suntem dispuși să o facem”
Economedia