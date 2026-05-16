Stele din altă galaxie au fost descoperite în Calea Lactee. Cum au ajuns în galaxia noastră

Astronomii au identificat un grup de stele ciudate care ar putea fi rămășițele unei galaxii pitice numite Loki, care a fuzionat cu Calea Lactee în urmă cu peste 10 miliarde de ani, potrivit Live Science. Cercetătorii au studiat chimia și mișcarea lor pentru a ajunge la ideea că reprezintă resturile unei galaxii înghițite de Calea Lactee.

Studierea acestor stele ar putea fi „foarte importantă” în înțelegerea istoriei Căii Lactee și a universului în sine, a declarat pentru Live Science, autorul principal al studiului, Federico Sestito, astrofizician la Universitatea din Hertfordshire din Marea Britanie. Sestito a adăugat că Loki ar fi putut fi printre „primele galaxii mici formate în universul tânăr”.

Studiul a fost publicat în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Astronomii au identificat 20 de stele vechi, foarte sărace în metale, care orbitează neobișnuit de aproape de discul galactic, regiunea plată și rotativă a Căii Lactee unde se află majoritatea stelelor, inclusiv soarele.

Cercetătorii au folosit și simulări de computer care au arătat că o singură galaxie pitică înghițită de tânăra Cale Lactee în urmă cu 10 miliarde de ani ar fi putut să-și împrăștie stelele exact în modelul orbital observat în prezent.

Echipa a poreclit galaxia dispărută Loki după numele unui zeu din mitologia nordică. Cercetările vor continua.