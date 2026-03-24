Probleme în rețeaua electrică din Republica Moldova, după un atac în sudul Ucrainei. Intervin specialiști din România, Ucraina și Moldova

Linia electrică Isaccea - Vulcănești a fost deconectată, după atacurile asupra infrastructurii din sudul Ucrainei, a anunțat marți dimineața Guvernul de la Chișinău. Pentru remedierea problemei, intervin specialiști din România, Ucraina și Moldova.
Foto: Ministerul Energiei, Republica Moldova
Cosmin Pirv
24 mart. 2026, 08:08, Știri externe

„În urma atacurilor din această noapte asupra infrastructurii energetice din zona de Sud a Ucrainei, Linia Electrică Isaccea – Vulcănești este deconectată”, a transmis Guvernul.

Pentru menținerea alimentării cu energie electrică a Republicii Moldova, pe parcursul nopții Moldelectrica, în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, au pus în funcțiune rute alternative de alimentare, inclusiv cele 4 linii de interconexiune de 110kV dintre România și Moldova.

Potrivit Ministerului Energiei de la Chișinău, echipele celor trei operatori de sisteme de transport fac verificările tehnice necesare.

