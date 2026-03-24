Probleme în rețeaua electrică din Republica Moldova, după un atac în sudul Ucrainei. Intervin specialiști din România, Ucraina și Moldova

„În urma atacurilor din această noapte asupra infrastructurii energetice din zona de Sud a Ucrainei, Linia Electrică Isaccea – Vulcănești este deconectată”, a transmis Guvernul.

Pentru menținerea alimentării cu energie electrică a Republicii Moldova, pe parcursul nopții Moldelectrica, în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, au pus în funcțiune rute alternative de alimentare, inclusiv cele 4 linii de interconexiune de 110kV dintre România și Moldova.

Potrivit Ministerului Energiei de la Chișinău, echipele celor trei operatori de sisteme de transport fac verificările tehnice necesare.