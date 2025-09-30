Guvernul spaniol finanțează cu 300.000 € un proiect despre avort în rândul persoanelor trans și non-binare din Peru

Ajutorul acordat de Guvernul spaniol pe 8 august 2025 prin atribuire directă și fără contraprestație, se înscrie în apelul intitulat „Peru 2025 Democrație. Dezvoltarea capacităților femeilor apărătoare pentru prevenirea discriminării și violenței de gen”, după cum a dezvăluit fostul deputat Pablo Cambronero pe X, notează Gaceta.es.

DEMUS este o organizație care desfășoară proiecte legate de promovarea întreruperii voluntare a sarcinii. Printre liniile sale recente de activitate se numără cercetări privind avortul în rândul unor grupuri precum „transmasculinitățile” și „persoanele non-binare”, precum și acțiuni revendicative cu slogane de tipul „Avort da, dictatură nu”. Aceste inițiative au stârnit controverse, mai ales în spațiul politic spaniol, din cauza faptului că sunt finanțate cu resurse publice provenite din taxe.

Acordarea de fonduri acestei entități a generat critici în rândul unor sectoare care consideră că cooperarea spaniolă ar trebui să prioritizeze acțiuni de natură umanitară sau de dezvoltare de bază, în loc să finanțeze activități legate de avort în țări terțe.

Contestatarii măsurii vorbesc despre o „cooperare pentru subdezvoltare morală” și pun sub semnul întrebării faptul că, într-un context de criză demografică și natalitate la minime istorice, Executivul spaniol sprijină astfel de programe în străinătate.

De cealaltă parte, Guvernul apără poziția potrivit căreia cooperarea internațională trebuie să includă protecția drepturilor sexuale și reproductive ca parte a unei agende mai largi în favoarea „egalității de gen”. AECID susține că aceste ajutoare urmăresc să consolideze femeile apărătoare ale drepturilor omului și să prevină violența și discriminarea, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Spania în materie de drepturi ale omului și echitate.