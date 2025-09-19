Prima reacție a liderei POT cu privire la inițiativa legislativă privind incriminarea avortului: „POT nu are nicio legătură cu acest proiect”

Gavrilă a subliniat că partidul său nu este implicat în proiectul depus de deputații neafiliați Monica Ionescu și Radu-Mihail Ionescu, foști membri POT.

„POT nu are nicio legătură cu acest proiect”, a declarat Anamaria Gavrilă, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Conform propunerii legislative, se dorește modificarea articolului 202 din Codul Penal, prin introducerea unor pedepse mai severe pentru vătămarea fătului în perioada sarcinii. Proiectul prevede pedepse cu închisoarea între 3 și 7 ani pentru cei care cauzează moartea fătului după 14 săptămâni de sarcină. Anamaria Gavrilă a afirmat că această propunere este o „dezinformare grosolană” și că informațiile apărute în presă care leagă POT de acest proiect sunt complet false.

„Partidul Oamenilor Tineri susține viața, dar în același timp, susține libertatea individuală și dreptul fiecărei persoane de a face alegeri fundamentale. Nu putem accepta nicio formă de constrângere sau persecuție, iar acest proiect nu reflectă valorile noastre”, a spus Gavrilă.

Ea a adăugat că tinerii din România sunt manipulați de cei care văd POT ca o amenințare serioasă pentru vechile partide politice, care încearcă să discrediteze mișcarea politică a tinerilor.

„Atacurile continue și încercările de a ne discredita nu fac decât să confirme că suntem pe drumul cel bun. Suntem singurul partid care a refuzat compromisurile și jocurile politice ale sistemului actual”, a concluzionat Gavrilă.

De asemenea, lidera POT a precizat că parlamentarii menționați în presă, care au depus acest proiect, nu sunt membri ai partidului și că această asociere nu reflectă niciodată pozițiile și principiile formațiunii.