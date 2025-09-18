Inițiativa legislativă de la Senat privind incriminarea avortului, criticată: „Amintește de Decretul lui Ceaușescu”

Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu – foști deputați POT, în prezent neafiliați – cer, printr-o inițiativă legislativă, incriminarea avortului. Concret, cei doi deputați cer să fie modificat și completat articolul 202 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal după cum urmează:

„1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul naşterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani.

2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins: „(3^1) Dispoziţiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) se aplică și atunci când vătămarea fătului, săvârşită în timpul sarcinii, a avut ca urmare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii”.

„Amintește de Decretul 770 a dictatorului Nicolae Ceaușescu”

Această inițiativă depusă la Senat a fost criticată de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, partidul REPER, dar și de către senatoarea PSD Victoria Stoiciu.

Într-un comunicat de presă emis joi, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a criticat inițiativa celor doi parlamentari. Instituția spune că proiectul depus de cei doi foști deputați POT „amintește de Decretul 770 al dictatorului Nicolae Ceaușescu și contravine valorilor fundamentale ale democrației și drepturilor fundamentale ale democrației. (…) Decretul 770 a interzis avortul legal, transformând această procedură într-o practică clandestină, în condiții nesigure. Acesta nu sunt simple cifre, ci semnale dureroase ale suferinței și sacrificiului impus femeilor în numele unor ideologii politice”.

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a reacționat la inițiativă prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, spunând că aceasta „este o inițiativă perversă, pentru că nu interzice frontal acest drept, dar face pași semnificativi în această direcție”. Concret, explică senatoarea, dacă această lege ar trece, „perioada până la care o femeie ar putea întrerupe sarcina s-ar reduce de la 14 săptămâni la 8. În plus, fătul ar fi considerat persoană”.

„România Europeană merge înainte, nu înapoi în comunism”

Și partidul REPER a criticat inițiativa care incriminează avortul, susținând același punct de vedere expus de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului.