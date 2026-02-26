Prima pagină » Știri externe » Șefa Parlamentului European: UE trebuie să intensifice acțiunile împotriva flotei fantomă a Rusiei

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat într-o emisiune de la Sky News că UE nu face suficiente lucruri pentru a opri flota fantomă a Rusiei. „Trebuie să facem mai mult în ceea ce privește flota fantomă, mai multe nave trebuind să fie confiscate”, a afirmat ea.
26 feb. 2026, 09:18, Știri externe

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a afirmat, în cadrul unei emisiuni la Sky News, că UE trebuie să coopereze mai mult pentru a împiedica navele care transportă mărfuri ilegale să mai navigheze în apele europene.

Metsola a mai subliniat că țările europene continuă să finanțeze războiul Rusiei în Ucraina prin achiziționarea de petrol și gaze și a recunoscut că UE nu face suficient pentru a opri flota fantomă a Rusiei să transporte petrol sancționat prin apele europene.

„Trebuie să facem mai mult în ceea ce privește flota fantomă, mai multe nave trebuind să fie confiscate”, a afirmat ea, subliniind că situația este „inacceptabilă”.

Șefa Parlamentului European a mai spus că deși UE a impus Rusiei 19 pachete de sancțiuni, acestea nu sunt suficiente.

„Pentru noi, orice posibilitate ca Rusia să continue războiul împotriva Ucrainei și a Europei în ansamblu, folosind fonduri care ar putea proveni în mod involuntar sau în mod evident din Uniunea Europeană, este inacceptabilă”, a adăugat ea.

Metsola a continuat spunând, pentru sursa citată, că s-au depus „multe eforturi comune în ceea ce privește această flotă fantomă. Problema nu este încă rezolvată. Există multe nave care continuă să opereze”.

Rusia folosește flota sa ascunsă pentru a exporta cantități mari de țiței, în ciuda sancțiunilor impuse de Occident.

