Parc fotovoltaic la Aeroportul Otopeni, cu finanțare europeană

Prin implementarea proiectului se urmărește acoperirea a cel puțin 70% din consumul anual propriu din surse regenerabile. Proiectul are ca scop realizarea unei soluții integrate și unitare, care să răspundă atât consumurilor actuale de energie electrică ale Aeroportului „Henri Coandă”, cât și dezvoltărilor ulterioare ale infrastructurii aeroportuare, prin creșterea treptată a capacităților de producere și stocare a energiei din surse regenerabile.

”Proiectul reprezintă un pas esențial în procesul de modernizare accelerată a Aeroportului Internațional Henri Coandă București. Investițiile în producerea de energie din surse regenerabile contribuie direct la creșterea autonomiei energetice a aeroportului, diminuarea costurilor de operare, integrarea într-un sistem complex de monitorizare și control, reducând, totodată, impactul asupra mediului”, a precizat Bogdan Mîndrescu, Directorul General al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Parcul fotovoltaic va fi amplasat, strategic, în proximitatea Pistei nr. 2 a aeroportului, într-o zonă aflată în domeniul public al statului și administrată de CNAB, pe care nu se pot construi terminale sau hangare.

Pentru implementarea proiectului va fi realizat un studiu de reflexie, astfel încât panourile să fie poziționate fără a afecta vizibilitatea piloților la decolare și aterizare sau funcționarea echipamentelor aeronautice. De asemenea, acestea vor avea un regim redus de înălțime, pentru a nu influența navigația aeriană.

Ansamblul energetic va fi racordat la uzina electrică a aeroportului, va avea o putere totală de 31,5 MW și va fi dotat cu sistem de stocare cu o capacitate de 30 MWh. Proiectul va fi construit în 2 etape. Prima etapă prevede o putere instalată de producție de 12,6 MW, cu stocare de 17,88 MWh.

Valoarea estimată a contractului este de 134.614.800,00 lei, fără TVA.

Pentru această etapă, Compania Națională Aeroporturi București a depus proiectul spre finanțare în cadrul programului „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul aerodromurilor, inclusiv sisteme de stocare a energiei”, finanțat din Fondul pentru Modernizare și gestionat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Contractul de finanțare a fost deja semnat, iar suma eligibilă este de 132.044.800,00 lei, fără TVA.

Proiectarea și execuția ansamblului energetic se va realiza în maximum 18 luni.

Implementarea Etapei 1 constituie primul pas concret al proiectului strategic care va asigura, pe termen mediu și lung, atât reducerea emisiilor de carbon, cât și menținerea siguranței și continuității operaționale pentru infrastructura critică națională a Aeroportului „Henri Coandă”.