Prima pagină » Știrile zilei » Parc fotovoltaic la Aeroportul Otopeni, cu finanțare europeană

Parc fotovoltaic la Aeroportul Otopeni, cu finanțare europeană

Compania Națională Aeroporturi București a lansat licitația pentru proiectarea și execuția unui parc fotovoltaic care va fi construit în proximitatea Pistei nr. 2 a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București, precum și pentru racordarea acestuia la uzina electrică a aeroportului.
Parc fotovoltaic la Aeroportul Otopeni, cu finanțare europeană
Gabriel Pecheanu
27 feb. 2026, 10:50, Economic

Prin implementarea proiectului se urmărește acoperirea a cel puțin 70% din consumul anual propriu din surse regenerabile. Proiectul are ca scop realizarea unei soluții integrate și unitare, care să răspundă atât consumurilor actuale de energie electrică ale Aeroportului „Henri Coandă”, cât și dezvoltărilor ulterioare ale infrastructurii aeroportuare, prin creșterea treptată a capacităților de producere și stocare a energiei din surse regenerabile.

”Proiectul reprezintă un pas esențial în procesul de modernizare accelerată a Aeroportului Internațional Henri Coandă București. Investițiile în producerea de energie din surse regenerabile contribuie direct la creșterea autonomiei energetice a aeroportului, diminuarea costurilor de operare, integrarea într-un sistem complex de monitorizare și control, reducând, totodată, impactul asupra mediului”, a precizat Bogdan Mîndrescu, Directorul General al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Parcul fotovoltaic va fi amplasat, strategic, în proximitatea Pistei nr. 2 a aeroportului, într-o zonă aflată în domeniul public al statului și administrată de CNAB, pe care nu se pot construi terminale sau hangare.

Pentru implementarea proiectului va fi realizat un studiu de reflexie, astfel încât panourile să fie poziționate fără a afecta vizibilitatea piloților la decolare și aterizare sau funcționarea echipamentelor aeronautice. De asemenea, acestea vor avea un regim redus de înălțime, pentru a nu influența navigația aeriană.

Ansamblul energetic va fi racordat la uzina electrică a aeroportului, va avea o putere totală de 31,5 MW și va fi dotat cu sistem de stocare cu o capacitate de 30 MWh. Proiectul va fi construit în 2 etape. Prima etapă prevede o putere instalată de producție de 12,6 MW, cu stocare de 17,88 MWh.

Valoarea estimată a contractului este de 134.614.800,00 lei, fără TVA.

Pentru această etapă, Compania Națională Aeroporturi București a depus proiectul spre finanțare în cadrul programului „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul aerodromurilor, inclusiv sisteme de stocare a energiei”, finanțat din Fondul pentru Modernizare și gestionat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Contractul de finanțare a fost deja semnat, iar suma eligibilă este de 132.044.800,00 lei, fără TVA.

Proiectarea și execuția ansamblului energetic se va realiza în maximum 18 luni.

Implementarea Etapei 1 constituie primul pas concret al proiectului strategic care va asigura, pe termen mediu și lung, atât reducerea emisiilor de carbon, cât și menținerea siguranței și continuității operaționale pentru infrastructura critică națională a Aeroportului „Henri Coandă”.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
„Austeritate” selectivă. După ce a redus bursele pentru studenții români, Guvernul Bolojan a acordat 120 de burse pentru doctoranzi și cercetători din Africa și alte state francofone
Gandul
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Ce înseamnă noile tarife americane anunțate de Trump pentru români: haos, scumpiri la carburanți și o posibilă criză planetară
Libertatea
Ecuația mămăligii. Câte căni de apă trebuie să pui, pentru fiecare cană de mălai. Care este raportul ideal
CSID
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor