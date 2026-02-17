Harta vălurilor islamice în Europa. Ce țări au interzis burka și niqabul și unde există doar restricții

Tot mai multe state europene au adoptat în ultimii ani legi care limitează sau interzic purtarea vălurilor islamice care acoperă complet fața, invocând motive de securitate publică, identificare și integrare socială, scrie 20minutos.

În prezent, cel puțin opt țări din Uniunea Europeană aplică interdicții totale sau parțiale în spațiile publice, în timp ce alte state permit purtarea acestora, dar cu restricții în școli, instituții publice sau transport.

Dezbaterea a revenit în prim-plan după ce Parlamentul spaniol discută o propunere legislativă privind interzicerea burkăi și niqabului în locurile publice. Inițiativa are șanse reduse de adoptare, însă readuce în atenție diferențele majore dintre legislațiile europene și modul în care fiecare stat încearcă să echilibreze securitatea, libertatea religioasă și drepturile femeilor.

Susținătorii interdicțiilor afirmă că acoperirea completă a feței împiedică identificarea persoanelor și poate afecta siguranța publică, dar și integrarea socială. În schimb, organizațiile pentru drepturile civile consideră că astfel de măsuri pot discrimina femeile musulmane și restrânge libertatea religioasă.

În Europa există însă reguli foarte diferite, de la interdicții totale în spațiile publice până la restricții limitate doar la anumite instituții.

Franța

Franța a fost prima țară europeană care a interzis vălul integral în spațiile publice, în 2010, legea intrând în vigoare în 2011. Autoritățile au justificat măsura prin necesitatea identificării persoanelor și prin apărarea principiilor republicane. În plus, hijabul este interzis în școlile publice și pentru funcționarii statului.

Belgia

Din 2011, purtarea oricărei îmbrăcăminte care ascunde complet sau aproape complet fața este ilegală în spațiile publice. Încălcarea legii poate duce la amenzi sau chiar la pedepse scurte cu închisoarea.

Bulgaria

Vălul integral este interzis din 2016, inclusiv pentru turiști. Există excepții pentru activități profesionale, sportive sau religioase.

Austria

Austria a interzis acoperirea feței în spațiile publice în 2017, invocând coeziunea socială și securitatea. Au existat și tentative de restricționare a hijabului în școli, unele anulate ulterior de Curtea Constituțională.

Germania

Nu există o interdicție națională, însă mai multe landuri au introdus restricții pentru școli, universități și funcționari publici. În general, hijabul rămâne permis.

Interdicții motivate de securitate și neutralitate

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a validat legislația Franței și Belgiei, apreciind că statele pot invoca securitatea publică, secularismul și neutralitatea instituțiilor pentru a limita purtarea simbolurilor religioase, cu condiția respectării libertății religioase.

Alte state cu restricții și țări fără interdicții generale

Letonia interzice acoperirea feței în spațiile publice din 2017, Danemarca a adoptat o interdicție similară în 2018, iar Norvegia aplică restricții în instituțiile de învățământ.

În Olanda, regulile se aplică în transportul public, spitale, școli și clădiri guvernamentale. Elveția a introdus în 2021 o interdicție generală, aprobată prin referendum.

Italia nu are o lege dedicată vălului islamic, însă legislația existentă interzice acoperirea feței în spațiul public fără motiv justificat.

În prezent, Spania, Suedia, Irlanda, Grecia, Polonia, Lituania, Estonia și Regatul Unit nu au o interdicție națională privind vălul integral, deși dezbaterile politice continuă.