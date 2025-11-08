Prima pagină » Știri externe » Ministrul Apărării din Coreea de Sud condamnă lansarea unei rachete balistice nord-coreene

Ministrul Apărării din Coreea de Sud condamnă lansarea unei rachete balistice nord-coreene

Ahn Gyu-back, ministrul Apărării de la Seul a condamnat sâmbătă lansarea unui suspect rachetă balistică cu rază scurtă de către Coreea de Nord, cerând Phenianului să oprească imediat acțiunile provocatoare, notează Yonhap.
Sursa: Hepta
Radu Mocanu
08 nov. 2025, 07:38, Politic

Printr-un comunicat de presă emis sâmbătă, ministerul Apărării sud-coreean a transmis: „Armata Coreei de Sud condamnă ferm recenta lansare de rachete balistice de către Nord și își exprimă profundul regret pentru declarația Coreei de Nord de denunțare a exercițiilor și conferinței anuale Coreea de Sud-SUA”.

Vineri, Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre Marea de Est, la o zi după ce a avertizat că va lua măsuri adecvate ca răspuns la sancțiunile recente impuse de SUA împotriva unor persoane și entități nord-coreene.

În comunicat, autoritățile sud-coreene fac apel la oprirea acțiunilor care escaladează tensiunile din Peninsula Coreea.

De asemenea, No Kwang Chol, ministrul nord-coreean al Apărării a lansat sâmbătă mai multe amenințări cu „acțiuni ofensive”.

No a transmis: „Vom demonstra mai multe acțiuni ofensive împotriva amenințării inamicilor, pe principiul asigurării securității și apărării păcii prin forță. Aceasta este o revelație evidentă și o expresie intenționată, dezvăluită, a naturii lor ostile de a se opune Coreei de Nord”.