Premierul Bolojan, discuții cu IMM-urile despre regimul fiscal, IMCA și salariul minim din 2026

La solicitarea IMM România, întâlnirea a vizat analiza stabilității regimului fiscal al microîntreprinderilor și a accesului companiilor la finanțări.

A fost discutată și aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), prim-ministrul afirmând că IMCA reprezintă o prioritate pe agenda Guvernului, iar decizia va fi luată în sprijinul companiilor.

Altă discuție a fost despre salariul minim brut garantat în plată pentru anul 2026, în contextul consultărilor recente din Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social. Guvernul urmează să decidă noul nivel pe baza argumentelor economice și sociale prezentate.

Discuțiile au continuat cu sectorul transporturilor, unde reprezentanții mediului de afaceri au solicitat evaluarea mecanismului prin care transportatorii primesc returul unei părți din acciza suplimentară pentru carburant.

Au fost analizate și măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale din domeniu, precum și accesul la finanțări europene pentru achiziția de vehicule nepoluante.

Din partea Guvernului, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan au mai participat la întâlnire directorul de cabinet al premierului cu rang de secretar de stat, Ana-Smărăndița Irina, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru, iar din partea IMM România, Florin Jianu, președinte, Florin Duma, prim-vicepreședinte, Sterică Fudulea, secretar general, Hotoboc Cristian, președinte Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED), Ovidiu Gheorghe, Director Executiv Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR), Toma Vasile, Secretar General Federația Operatorilor Romani de Transport (FORT).