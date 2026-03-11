Elveția: Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-un autobuz

Autobuzul a fost cuprins de flăcări marți pe un drum din localitatea Kerzers, cantonul Fribourg, la aproximativ 20 de kilometri de capitala Berna, a anunțat poliția.

Frederic Papaux, purtătorul de cuvânt al poliție din Fribourg, a declarat că există elemente care sugerează un act deliberat comis de o persoană aflată în autobuz.

„În această etapă a anchetei, avem indicii care sugerează un act deliberat al unei persoane care se afla în autobuz”, a declarat Papaux, citat de Reuters.

Poliția a precizat că în incident nu a fost implicat niciun alt vehicul.

„Mă șochează și mă întristează faptul că, încă o dată, oameni și-au pierdut viața într-un incendiu grav în Elveția”, a spus Guy Parmelin, președintele Elveției, într-un mesaj de condoleanțe.