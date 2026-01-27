O populară companie low-cost vrea să facă zboruri transatlantice. Motivul: un eveniment sportiv

Compania Wizz Air se pregătește să opereze zboruri transatlantice în 2026 pentru a-i transporta pe fanii europeni la meciurile de la Cupa Mondială de Fotbal, potrivit Express.

Compania a solicitat o licență pentru zboruri între Marea Britanie și SUA. Dacă va primi aprobarea, compania low-cost va face zboruri charter pentru fanii europeni care vor să participe la competiția din SUA, Canada și Mexic.

„Wizz Air UK confirmă că a depus o cerere la departamentul de transport al SUA pentru a obține aprobările necesare pentru a opera servicii între Marea Britanie și Statele Unite. Așa cum se menționează în cerere, Wizz Air UK planifică doar operațiuni charter. Problema este supusă aprobării de reglementare”, a transmis compania prin intermediul unui comunicat.

Companiile low-cost, reticente în ceea ce privește zborurile lungi

Solicitarea exclude pentru moment serviciile transatlantice regulate. În trecut, alte companii au intenționat să facă astfel de zboruri, dar au renunțat din motive financiare. De aceea soluția low-cost pentru zborurile între SUA și Europa rămâne o mare necunoscută.

Totuși, zborul peste Oceanul Atlantic nu este o premieră pentru compania cu sediul în Ungaria. Anul trecut, premierul maghiar Viktor Orban a închiriat o aeronavă Wizz pentru a zbura către întâlnirea de la Casa Albă cu liderul SUA, Donald Trump

Wizz a încercat în urmă cu câțiva ani să-și extindă flota de avioane cu rază lungă de acțiune pentru a dezvolta serviciile către Golful Persic și pentru a înființa o rețea către India și țările din regiune. Inițiativele au întâmpinat obstacole privind aprobarea.

În prezent, Wizz zboară de la Londra Gatwick la Jeddah, Arabia Saudită pe o distanță de 3.800 de mile. Distanța de la Londra la New York este de 3.500 de mile.