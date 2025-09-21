O companie aeriană introduce zboruri directe din România spre o nouă destinație din SUA. Ruta a fost suspendată acum 24 de ani

Compania aeriană HiSky a anunțat, printr-un comunicat de presă, că va opera zboruri directe, începând din vara anului 2026, către Chicago.

În acest sens, Chicago devine al doilea oraș din SUA către care compania aeriană reia zborurile directe, la 24 de ani după ce ruta a fost suspendată. Primul zbor este programat pentru 4 iunie 2026.

Odată cu lansarea programată pentru vara anului 2026, HiSky va deveni singura companie aeriană care va opera conexiuni directe între România și SUA. HiSky operează, în prezent, zboruri directe New York-București.

„Acum doi ani, am avut încredere în nevoia pasagerilor noștri de a călători rapid, în siguranță și confortabil peste ocean și am îmbrățișat acest rol de pionieri. După rezultatele primului an de operațiuni pe ruta New York, cu aceeași încredere, suntem gata să devenim compania aeriană care operează ambele conexiuni directe cu SUA. (…) Comunitatea românească și moldovenească din Chicago este una dintre cele mai mari și mai bine stabilite din Statele Unite”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

Frecvența și durata zborurilor

Compania HiSky va opera 2 zboruri pe săptămână, joi și duminică. Durata zborului de la București la Chicago va fi de 10 ore și 50 de minute, iar zborul de întoarcere durează 9 ore și 50 de minute.

În 2024, compania aeriană a lansat prima sa rută transatlantică directă către New York, după o pauză de 20 de ani. În prezent, HiSky operează cinci frecvențe săptămânale de la Aeroportul Internațional Henri Coandă.