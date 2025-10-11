Prima pagină » Politic » Zelenski a discutat la telefon cu Trump după atacul rusesc care a lăsat Ucraina fără curent

Zelenski a discutat la telefon cu Trump după atacul rusesc care a lăsat Ucraina fără curent

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu președintele Donald Trump, sâmbătă, la scurt timp după un atac rusesc major care a provocat pene de curent în Ucraina.
11 oct. 2025

Președintele Volodimir Zelenski a avut o discuție telefonică cu președintele american Donald Trump, a anunțat sâmbătă consilierul prezidențial Andriy Yermak.

Yermak nu a dat alte detalii despre temele abordate în cadrul conversației dintre cei doi președinți.

Discuția a avut loc la o zi după un atac amplu cu drone și rachete lansat de Rusia, vineri, un atac care a provocat pene de curent în Kiev și în mai multe regiuni ale Ucrainei.

Cei doi lideri s-au întâlnit anterior la Adunarea Generală a ONU, desfășurată la New York pe 23 septembrie. După acea întâlnire, Donald Trump a declarat că „Ucraina este capabilă să elibereze întreg teritoriul său într-o schimbare retorică neașteptată.”