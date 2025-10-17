Zelenski a ajuns la Casa Albă. Conferință de presă pe tema Războiului din Ucraina

În acest moment se desfășoară o conferință de presă, acolo unde liderii SUA și Ucraina răspund la întrebări din partea jurnaliștilor.

Donald Trump spune că este „o onoare” să fie alături de un „lider puternic” și „om pe care am ajuns să-l cunosc foarte bine”, referindu-se la invitatul său Volodimir Zelenski.

El spune că va vorbi cu Zelenski despre discuția de la telefon cu Vladimir Putin.

„Cred că facem progrese mari. Vom vorbi despre asta astăzi. Vom vorbi despre ce s-a întâmplat ieri în timpul apelului meu telefonic cu președintele Putin. Cred că lucrurile merg destul de bine. A început cu Alaska, unde cred că s-au discutat anumite linii directoare. Și vrem să vedem dacă putem realiza acest lucru”, a spus Trump, potrivit Sky News.

Președintele SUA a mai spus că el și președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să discute despre noi armecare ar permite Ucrainei să atace mai adânc în Rusia.

„Vom vorbi despre asta. Este ceva despre care vom vorbi. Aveți dreptate. Este o escaladare, dar vom vorbi despre asta”, a răspuns Trump

Trump nu a menționat racheteleTomahawk, dar se așteaptă ca rachetele cu rază lungă de acțiune fabricate în SUA să fie în centrul discuțiilor de vineri. De altfel, Volodimir Zelenski a sugerat că Ucraina poate furniza americanilor „mii de drone” dacă Washingtonul îi permite să utilizeze rachete Tomahawk.

De asemenea, Volodimir Zelenski a fost întrebat de un jurnalist dacă va face concesii pentru a pune capăt războiului din Ucraina

„În primul rând, cred că trebuie să stăm și să vorbim”, a răspuns el.

„În al doilea rând, avem nevoie de un armistițiu adăugând că este „gata să vorbească în orice fel de format”.

„Bilateral, trilateral: nu contează. Doar pace. Acest lucru este important”

El spune că asigurarea garanțiilor de securitate de către SUA este „cel mai important document, deoarece SUA sunt foarte puternice”.

Președintele american l-a așteptat pe Volodimir Zelenski la intrare în Casa Albă.

Cei doi au schimbat câteva replici, și-au dat mână și au fost fotografiați de jurnaliști.

Apoi, Trump și Zelenski au intrat în clădire unde urmează să discute despre ultimele evoluții de pe front, dar și despre armele de care au nevoie ucrainenii pentru a rezista atacurilor rusești.