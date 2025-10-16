Atac cu rachete asupra unui poligon de antrenament ucrainean

„În dimineața zilei de 16 octombrie, Rusia a lansat un atac combinat masiv asupra Ucrainei, în special două rachete balistice asupra terenului uneia dintre unitățile de instrucție ale Forțelor Terestre ale Armatei Ucrainei, situată în spatele frontului, într-o zonă relativ pașnică a țării noastre”, a scris Comandamentul Operațional Sud într-o postare pe Facebook.

„Din cauza loviturii inamice, în ciuda avertismentelor, a rămânerii în adăposturi și a altor măsuri de siguranță luate, nu s-a reușit evitarea completă a pierderilor”, se arată în postare.

Postarea continuă spunând că răniții au fost tratați de echipele de prim ajutor și se încheie cu „Transmitem sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai celor decedați”.

Numărul exact al morților sau răniților nu a fost specificat, scrie The Kyiv Independent.

Conform postării, comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, a ordonat o anchetă oficială asupra acestui incident.

Centrele de instruire militară ucrainene au fost ținta unor atacuri frecvente cu rachete rusești. Armata evită să confirme atacurile asupra țintelor militare, iar atunci când o face, tinde să evite publicarea numărului victimelor.

În iunie, comandantul forțelor terestre, Mykhailo Drapatyi, și-a anunțat demisia din funcție în urma unui atac care a ucis 12 recruți și a rănit 60 într-un lagăr de instrucție.

Volodimir Zelenski l-a numit pe generalul de brigadă Hennadiy Shapavalov ca succesor al lui Drapatyi.